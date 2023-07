Flamengo vence Grêmio na Arena e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil

O Flamengo abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil. O Rubro-negro venceu o Grêmio por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (26), na Arena, pelo jogo de ida da fase de mata-mata da competição. Os gols foram marcados por Gabigol e Thiago Maia. Com dois gols de vantagem, o Rubro-negro decide a vaga na final contra o Tricolor Gaúcho, no dia 16 de agosto, pelo jogo de volta, às 21h30, no Maracanã.

Primeiro tempo disputado na Arena

A primeira etapa da partida iniciou com bastante intensidade. Duas equipes brigando pelo protagonismo e tentando criar boas oportunidades para abrir o placar o mais rápido possível. Aos 2' minutos, Suárez arriscou chute na intermediária e pegou Matheus Cunha de surpresa. A bola, por sua vez, passou perto da trave e foi para fora. Aos 4', Bruno Henrique tentou fazer o mesmo, mas um pouco mais perto da meia-lua. Gabriel Grando defendeu e concedeu o escanteio.

O goleiro do Grêmio continuou trabalhando e teve dura missão para evitar a abertura do placar a favor do Flamengo. Aos 21' minutos, Fabrício Bruno finalizou de primeira após desvio na cobrança de escanteio, mas o arqueiro do time gaúcho fez boa defesa. Aos 32' minutos, por sua vez, o Rubro-negro fez o primeiro gol.

Na jogada pelo meio, Wesley avançou e acionou Bruno Henrique aberto pela esquerda, que invadiu a área e acionou Gabigol. O atacante empurrou para o gol e abriu o placar para o Flamengo. Aos 36' minutos, o camisa 10 teve a chance de ampliar o placar com o segundo gol em cobrança de pênalti, cometida por Bruno Alves após toque com o braço dentro da área. O artilheiro do Rubro-negro finalizou no canto esquerdo, mas Gabriel Grando acertou o lado e fez boa defesa.

Flamengo amplia placar no segundo tempo e leva vantagem no jogo de ida

O segundo tempo iniciou com a mesma intensidade da primeira etapa. As duas equipes continuaram brigando pela posse de bola, mas a qualidade técnica do Flamengo levou a melhor. No caso do Grêmio, além de ter tido dificuldade para criar mais oportunidades, ainda perdeu o zagueiro Kannemann por expulsão. O defensor argentino cometeu falta em Everton Ribeiro aos 14 minutos, levou o segundo amarelo e foi expulso. O atleta já estava suspenso para o jogo de volta no Maracanã.

Aos 23' minutos, o Flamengo aproveitou o espaço na defesa do Grêmio e fez o segundo gol. Na jogada pela esquerda, Thiago Maia tabelou com Arrascaeta, recebeu o passe de volta dentro da área e finalizou rasteiro para fazer o segundo gol do Rubro-negro. Após ampliar o placar, o jogo ficou mais intenso e teve muitos desentendimentos entre os adversários.

Na reta final da partida, Pedro teve a oportunidade de marcar o terceiro gol do Flamengo. Aos 36 minutos, o centroavante recebeu o passe dentro da área pela direita, driblou a marcação, mas finalizou cruzado e a bola foi para fora. Com dois gols de vantagem, o Rubro-negro levou a melhor na Arena e vai decidir a vaga na final da Copa do Brasil no Maracanã.