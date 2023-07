Estados Unidos e Holanda ficam no empate e lideram o grupo E da Copa do Mundo feminina

Estados Unidos, e Holanda se enfrentaram pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina no grupo E e ficaram no empate por 1 a 1. As holandesas abriram o placar, dominaram a primeira etapa, mas acabaram cedendo o empate.

No fim, o resultado acabou sendo bom para as duas equipes, que lideram o grupo E com quatro pontos conquistados. Portugal e Vietnã, que também são do grupo, ainda não pontuaram, mas se enfrentam na segunda rodada.

Holanda abre o placar na primeira etapa, mas cede o empate

Reeditando a final da Copa do Mundo de 2019, vencida pelos Estados Unidos, as equipes fizeram um jogaço digno de decisão. A Holanda foi superior na primeira etapa e o primeiro gol saiu aos 17.

Em um contra-ataque mortal, Jill Roord completou para o gol com um chute cruzado e rasteiro para abrir o placar: 1 a 0. Este, aliás, foi o primeiro gol que as norte-americanas sofreram em uma partida de fase de grupos de Copa após 12 jogos sem serem vazadas.

O empate dos Estados Unidos veio na segunda etapa, no mesmo minuto. Também aos 17, Lindsay Horan empatou a partida. Em uma cobrança de bola parada, ela se antecipou no primeiro pau e cabeceou para o fundo das redes: 1x1.

A partida também marcou o encontro entre Lindsay Horan e Danielle van de Donk. Ambas são atletas do Lyon, da França, e foram adversárias. Durante a partida, a disputa entre elas foi acirrada, mas no apito final rolou um abraço amigável entre as companheiras de time.

Agenda e classificação

Com o empate, Estados Unidos e Holanda chegaram aos quatro pontos e se isolaram na liderança do grupo E da Copa do Mundo feminina 2023. Independente de quem vencer entre Portugal e Vietnã na segunda rodada, as norte-americanas e as holandesas não serão ultrapassadas.

Na terceira e última rodada, a Holanda encara o Vietnã, enquanto as estadunidenses batem de frente com Portugal.