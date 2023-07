Jonker, técnico da Holanda, elogia empata com Estados Unidos na Copa do Mundo Feminina: "Acho que devemos ficar satisfeitos"

Em batalha emocionante, a seleção holandesa conquistou um ponto na Copa do Mundo no jogo da fase de grupos contra os Estados Unidos: 1 a 1. Os holandeses deram tudo de si em Wellington, na Nova Zelândia. Jill Roord fez no primeiro tempo e no segundo Lindsey Horan fez o gol de empate.

Para o Técnico da Seleção feminina de futebol da Holanda, Andries Jonker houve um certo equilibrio na partida e achou que o placar foi honesto para ambas. "Parece que estamos perto. Fisicamente pudemos participar por muito tempo e bem. Mas ainda não superamos. Acho que devemos ficar mais satisfeitos com um empate."

Jonker ainda comentou mais sobre o andamento da partida por parte de sua equipe. Lamentou demais a perda de Stefanie, apontando isso como ponto chave do jogo. "Queríamos ganhar de antemão. No primeiro tempo mostramos o porquê. Em alguns momentos mantivemos muita posse de bola e conseguimos mandar o América de ponta a ponta. Naquele momento pensei: vamos mesmo chegar lá. Mas na segunda parte já não foi possível. A substituição de Stefanie van der Gragt, a nossa rocha, também se fez sentir. A pressão foi ficando cada vez maior e sofremos muitos cantos. Com Esmee Brugts tivemos uma grande oportunidade. Ainda poderíamos marcar isso, mas isso não teria sido merecido."

O treinador Holandês falou sobre o próximo confronto contra o Vietnã e o como esse confronto afeta o restante da competição, além de ressaltar a ótima preparação para o mundial. "Sim, com a forma de jogar e o resultado. Isso é o que combina com essas meninas. Assim temos mais qualidade em campo. Corremos riscos, até porque não sabíamos como seria com Pelova e Brugts nesta função, com tantos atacantes e com Spitse nas costas. No amistoso contra a Alemanha foi bem e hoje voltou a ser bem. Então, bem devagar, podemos tirar a conclusão de que isso é possível. Por enquanto, primeiro temos que vencer o Vietnã, com o maior número de gols possível. Esse é o próximo adversário e não o subestimamos nem por um segundo."

A capitã Sherida Spitse também recordou com satisfação a emocionante partida da Copa do Mundo em Wellington. "Fizemos um bom jogo, especialmente na primeira parte em que houve momentos em que realmente os deixámos correr. Podemos estar orgulhosos disso. Depois eles tiveram de marcar um golo e empurraram-nos um pouco mais para trás". O empate veio de uma bola parada. "Eles conseguiram muito disso. Nós defendemos bem a maioria deles. Não esse. Isso é uma pena. Defendemos na zona e Horan acabou de passar. Isso também é uma qualidade dela."

Sequência

A decisão do grupo E será na terça-feira, com a Holanda enfrentando o Vietnã em Dunedin às 4H, enquanto os EUA enfrentarão Portugal simultaneamente. Os números um e dois avançam para as oitavas de final.