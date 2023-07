Pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina, Brasil tenta vencer França pela primeira vez

Na manhã deste sábado (29), em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina do grupo F, o Brasil encara a França no Brisbane Stadium, Brisbane - Austrália, às 7h (horário de Brasília). A Seleção Brasileira nunca venceu as francesas na história, assim tendo uma tarefa muito difícil pela frente.

As brasileiras vem de uma vitória convincente contra o Panamá, por 4 a 0, em um show de Ary. Já a seleção francesa vem de um empate amargo para Jamaica, por 0 a 0, sem brilho de nenhum lado.

Na Copa do Mundo Feminina de 2019, o Brasil caiu nas oitavas de final para a própria França, por 2 a 1 e a seleção europeia caiu nas quartas de final para o campeão Estados Unidos, pelo placar de 2 a 1.

Histórico entre Brasil e França é favorável para as francesas

Em toda história do futebol, são 11 confrontos entre as duas equipes, e a Canarinho nunca conseguiu vencer, com 6 derrotas e 5 empates. Os últimos quatro jogos tiveram vitória da França, incluindo a eliminação dolorosa na última Copa do Mundo.

O Brasil possui em grande destaque a atacante Ary Borges (Racing Louisville-EUA) que marcou um hat-trick no jogo passado, vem sendo uma peça fundamental para a seleção. Pelo lado francês a craque do time é a experiente Wendie Renard (Lyon-FRA), que aos 33 anos chega na competição para mostrar seu talento e apoiar suas companheiras.

As brasileiras buscam fazer história, além de tentar vencer a França, também tentam conquistar o mundo pela primeira vez. A Seleção vem empolgada após goleada e com um gosto de revanche pra cima da adversária, visam superar todas as dificuldades para voltarem com o troféu nas mãos da rainha Marta, que disputa pela última vez o torneio mundial, depois de passar por diversos acontecimentos no futebol feminino.

Prováveis escalações

Brasil: Letícia, Antônia, Lauren (Kathellen), Rafaelle e Tamires; Luana, Ary Borges, Adriana e Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto. Técnica: Pia Sundhage.

França: Magnin, Lakrar, Renard, Cascarino, Karchaoui, Toletti, Geyoro, Matéo, Majri, Diani e Le Sommer. Técnico: Hervé Renard.