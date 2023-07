Renato Portaluppi fala após derrota para o Flamengo na Copa do Brasil: "É bastante difícil reverter"

O Grêmio recebeu o Flamengo pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e foi derrotado por 2 a 0. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Portaluppi tratou de elogiar o elenco rubro-negro e praticamente jogou a toalha pela classificação para a final.

Apesar de não desistir oficialmente da Copa do Brasil, Renato afirmou que é muito difícil reverter o resultado e que o foco principal do Grêmio é brigar pelo título do Brasileirão.

"O Flamengo tem praticamente dois times. Se pega os dois, separa os 22 jogadores, ambos vão disputar títulos. Eles formam elenco para chegar e ganhar. Elenco é deles, dinheiro é deles.", começou ants de completar:

"Ficou difícil. Não é impossível. Mas, desde já, é bastante difícil reverter. Nosso principal objetivo agora é o Brasileirão, vamos tentar brigar pelo título. Se não der, vamos buscar vaga direta na Libertadores."

Renato fala sobre "fico" de Suárez e chegada de Luan

Além da partida, Renato Portaluppi falou também sobre os reforços do Grêmio para a temporada. O principal deles é a sequência de Luis Suárez até dezembro de 2023. A outra é a contratação de Luan, que estava no Corinthians.

Sobre o uruguaio, o comandante do clube gaúcho falou:

"A novela Suárez acabou e ele vai ficar, foi um grande reforço pra gente. E os demais reforços vão chegar, temos até o dia 2 de agosto para anunciar."

Já sobre Luan, Renato tratou de elogiar o meia-atacante e confirmou que o novo reforço utilizará a camisa 7:

"O Luan é bom garoto. Nosso camisa 7 vai chegar. Peço que a torcida tenha paciência com ele. É um jogador que está no fundo do poço... Ele sabe da oportunidade que está tendo. O retorno dele já significa essa virada de chave para ele."

Agenda e classificação

Grêmio e Flamengo agora voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Imortal pega o Goiás, no domingo (30), às 18h30, enquanto o Rubro-Negro entra em campo no sábado (29), às 21h, contra o Atlético-MG.