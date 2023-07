Jogadoras da Selção lamentam gol sofrido ao final da partida: "Tomar gol dessa forma é revoltante"

O Brasil bem que tentou, mas acabou derrotado pela França na Copa do Mundo feminina de 2023 . As francesas abriram o placar ainda na primeira etapa com Le Sommer , Debinha empatou para o canarinho, mas Renard deu números finais à partida.

Após a derrota, as jogadoras brasileiras lamentaram o gol sofrido no final. A goleira Letícia destacou a revolta pelo gol sofrido.

"Com certeza (fiquei revoltada). É uma bola que a gente falou muito nos treinos. Vimos vídeos. Tomar gol dessa forma é revoltante. Dói! A gente sabia e se preparou para isso. Não dá para a gente errar nesse ponto. Infelizmente, aconteceu no final do jogo e agora é levantar a cabeça".

"Precisamos deixar todo mundo atento. Foi decidido no detalhe. Tento participar o máximo para ajudar, saber marcar, hora de subir. É o meu jeito, manter ativo o tempo inteiro. É detalhe, bola parada", desabafou a goleira.

Debinha, autora do gol de empate da seleção também comentou sobre o gol sofrido e lamentou o resultado. A atacante também projetou o duelo contra a Jamaica e avaliou a dificuldade do Grupo das brasileiras no Mundial.

"A gente pode ver a diferença para o segundo tempo. Tínhamos que começar assim. Elas tiveram a oportunidade que procuraram, acabaram tendo sucesso. Temos que prestar mais atenção nos pequenos detalhes, porque seria assim decidido. Toda vez que entramos, queremos a vitória, será do mesmo jeito com a Jamaica".

Com o tento diante das francesas, Debinha atingiu a marca de 59 gols pela amarelinha: "Se a gente jogar o que jogou no segundo tempo, sei que sairemos com a vitória. É prestar atenção nos detalhes e ir para cima delas", afirmou a artilheira.

Com a vitória, a França chega aos quatro pontos na Copa do Mundo feminina 2023 e lidera o grupo F. O Brasil vem logo atrás, com três pontos. Jamaica tem um e Panamá ainda não somou pontos, mas ambas as equipes ainda se enfrentam na rodada.

Na terceira e última rodada, o Brasil encara a Jamaica e precisará vencer para se classificar. A França, por sua vez, enfrenta o Panamá e tem grandes chances de avançar em primeiro do grupo.