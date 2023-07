Pepa lamenta empate contra Athletico e exalta atuação: "Muito positivo da nossa parte"

Na tarde deste sábado (29), Athletico PR e Cruzeiro saíram empatados do duelo válido pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, na Ligga Arena, no Paraná. O placar do confronto foi fechado em 3 a 3, sendo os gols da partida marcados por, do lado dos donos da casa, Madson, Pablo e Fernandinho, já pelo do Cabuloso, Arthur (2X) e Wesley marcaram.

A equipe da baixada fez seu último gol de pênalti, ao soar do apito final, aos 87 minutos, fazendo assim o gol que confirmou o placar empatado do jogo, e consequentemente, somando um ponto a cada uma das equipes na tabela.

Resultado "Positivo"

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Após a partida, o treinador português do Cruzeiro, Pepa, que acabou sendo expulso ao final do jogo, comentou sobre a atuação positiva que a equipe teve, mesmo estando fora de casa, e deixou claro que foi até a casa do seu adversário buscando apenas uma coisa, a vitória.

"Estivemos muito bem, praticamente irrepreensíveis no primeiro tempo, mas fizemos um grande jogo. Os jogadores se portaram bem, naquilo que foi pedido. Não era o resultado que queríamos, mas em termos de exibição foi muito positivo da nossa parte."

Novas peças para trabalhar

Foto: Divulgação/Cruzeiro

O comandante também citou o aumento da expectativa para o restante da temporada do Cabuloso, tendo em vista que a diretoria da Raposa trouxe diversos reforços que já estão a disposição, entre eles o badalado atacante Matheus Pereira, que já obteve passagens pela Europa e futebol árabe, e deixou sua marca por onde passou. E também reforços que já atuaram, que são Arthur Gomes, que marcou duas vezes na partida de hoje e foi o grande destaque, e também o volante Lucas Silva, que fazendo sua função, que também saiu com uma atuação positiva.

"Ainda faltam dois jogos para o fim do primeiro turno, mas projeto uma sequência boa. Acima de tudo pela qualidade e quantidade de opções. Ganhamos mais opções de frente, agora é entrosá-los, o mais rápido possível."

Energia tem de estar lá em cima

O treinador também comentou de um episódio interno, em que o próprio teve uma conversa com a diretoria após uma dura derrota para o Goiás na última rodada, e disse que, em sua opinião, a energia dos jogadores e a entrega durante as partidas, estavam diminuindo exponencialmente, e que uma de suas funções é não deixar que isso aconteça com sua equipe.

"Nós temos de ter a humildade de saber que não há jogos ganhos antes de serem jogados. Qualquer equipe ganha de qualquer equipe em qualquer hora. Esse tipo de energia, nós sentimos que estava a baixar um pouco. E aqui não dá para baixar nada. Temos que estar sempre no limite, em alta rotação. O nosso desafio é não baixar isso."

Empate doloroso

Foto: Divulgação/Cruzeiro

E por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, o atacante e autor de um dos gol da equipe mineira, Wesley deu seu depoimento sobre o duelo, e lamentou muito o empate, deixando claro que o resultado que a sua equipe merecia era uma vitória.

"Eu acredito que, não só minha, mas é sensação de derrota hoje. A gente sabe da dificuldade que é ganhar aqui. A gente abre 2 a 0, acaba sofrendo o empate. Mas é isso. Vamos trabalhar. Sair com um ponto daqui é muito difícil."

Próximo Compromisso

O Cruzeiro volta aos gramados no próximo domingo (6), em que terá de enfrentar o fortíssimo líder da competição, Botafogo, o duelo será no Estádio Mineirão, às 18h30, e válido pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro.