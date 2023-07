Com time alternativo, Fluminense encara Santos de olho na Libertadores

Neste sábado (29), Fluminense e Santos se enfrentam, às 16h, no Maracanã. Está partida é a abertura da décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor Carioca vem de derrota fora de casa para o Coritiba, pelo placar de 2 a 0. Com o resultado adverso, o time de Fernando Diniz conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Agora o Fluminense, tenta retomar a confiança antes da primeira partida das oitavas de final da Libertadores, que acontece na terça-feira (1º). O time carioca se encontra em sétimo colocado com 25 pontos.

O Santos conseguiu um empate contra o líder do campeonato, Botafogo, pelo placar de 2 a 2. O resultado ficou com um pequeno gosto de derrota para o torcedor santista, a equipe vencia a partida até os 40 minutos da segunda etapa por 2 a 0, quando sofreu o empate e quase a virada. O Peixe é o décimo quarto colocado com 17 pontos somados.

Poupando os titulares

Com o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores logo na próxima semana, Diniz, deve poupar seus titulares e iniciar o jogo com uma equipe mista neste sábado. A novidade deve ser o zagueiro Marlon que pode fazer sua estreia no lugar de Felipe Melo, o defensor cumpriu os dois jogos de suspensão (foi expulso ainda quando atuava na Itália) e pode aparecer na escalação titular. Germán Cano também está de volta após cumprir suspensão.

Outras novidades podem ser os atletas, Martinelli, Leo Fernández e Yony González que treinaram no time e devem iniciar o jogo. A dúvida fica por Marcelo, camisa 12 foi poupado contra o Coxa, mas ainda não deve voltar a equipe titular, apenas sendo relacionado para a partida. A lateral esquerda deve ser ocupada por Diogo Barbosa.

Provável escalação: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli, Arias e Leonardo Fernández; Yony González e Cano

Santos com problema

O técnico Paulo Turra deve manter a base do time que iniciou contra o Botafogo para está partida. Porém, o comandante tem problema no gol, o capitão da equipe, João Paulo, treinou com a equipe, mas segue sendo dúvida para a partida. O goleiro saiu lesionado no segundo tempo contra o Botafogo, e teve uma inflamação no quadril detectada. Se o jogador vai para o jogo ou não só será decidido no dia do jogo.

Provável escalação: Vladimir (João Paulo); João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistente 1: Bruno Boschilia

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira