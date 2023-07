Sem vencer há quatro jogos, Internacional recebe Cuiabá e mira recuperação no Brasileiro

Na tarde deste sábado (29), em duelo válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional encara o Cuiabá no Estádio Beira-Rio, às 16h (horário de Brasília). No confronto entre equipes do meio da tabela, entram em campo visando acesso ao G-6 da competição nacional.

O Colorado vem de um empate, fora de casa, para o RB Bragantino, em 0 a 0, ficando em 10° lugar. Pelo outro lado, o Dourado conquistou uma grande vitória, dentro de casa, por 2 a 1, contra o São Paulo, subindo para a 12° colocação, procurando chegar a Copa Libertadores pela primeira vez na história.

Os dois times tiveram a semana sem jogos, por conta da disputa dos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil, assim tendo dias de folga e livres para treinarem forte para a maratona de partidas nesse final de turno do Brasileirão.

O retrospecto de duelo entre as duas equipes nos últimos cinco jogos, é benéfico ao time do Sul, com duas vitórias coloradas, dois empates e apenas uma única vitória do time cuiabano. Ocorrendo o último confronto no Brasileirão do ano passado, com vitória colorada, por 1 a 0, dentro de casa.

Desfalques

Internacional

O treinador Coudet terá apenas uma baixa que é o recém-contratado, Enner Valencia, que se recupera de uma fadiga muscular na coxa, assim ficando de fora da batalha.

Cuiabá

O clube não terá nenhum desfalque para o confronto, pelo contrário, terá a volta do técnico António Oliveira que cumpriu suspensão na última partida e estará à beira de campo neste final de semana.

Prováveis escalações

Internacional

Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny; Carlos De Pena, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Pedro Henrique.

Técnico: Eduardo Coudet

Cuiabá

Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Denílson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson.

Técnico: António Oliveira

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)