Brasil sai atrás, busca empate, mas é derrotada pela França na Copa do Mundo

O Brasil bem que tentou, mas acabou derrotado pela França na Copa do Mundo feminina de 2023 . As francesas abriram o placar ainda na primeira etapa com Le Sommer , Debinha empatou para o canarinho, mas Renard deu números finais à partida.

A Seleção Brasileira não se encontrou na primeira etapa, mas foi para o intervalo perdendo apenas por 1 a 0. Entretanto, a melhora no segundo tempo não foi suficiente para a vitória. A equipe buscou o empate e teve chance de virada, mas falhou em marcar a bola aérea francesa e sofreu com Renard.

França abre o placar em primeiro tempo fraco do Brasil

No primeiro tempo, o Brasil começou nervoso e não conseguia trocar passes, perdendo muito a bola para a França. A estratégia de Pia Sundhage, de deixar as francesas com mais posse de bola e forçar o erro acabou não dando muito certo.

A preocupação principal da Seleção Brasileira era com a bola aérea francesa, que acabou sendo também o modo como saiu o primeiro gol. Aos 16, Karchaoui cruzou de longe, Diani ganhou no alto e Le Sommer cabeceou sozinha quase na pequena área, sem chances para Lelê. Antes disso, Lelê já havia salvado uma grande chance da mesma Le Sommer.

As melhores chances brasileiras acabaram sendo justamente forçando o erro da França, mas mesmo assim sem muito perigo. Aos 22, Debinha aproveitou a bola roubada por Geyse e rolou pra Adriana, que invadiu a área e tirou tinta da trave. Foi o melhor lance da Seleção no primeiro tempo, que ainda chegou com Debinha e Antônia, mas não conseguiu balançar as redes.

Brasil consegue o empate, mas falha em marcar Renard e perde

Na segunda parte, o Brasil melhorou. Conseguiu trocar mais passes e chegar melhor ao ataque. Aos 57, o gol de empate finalmente saiu. Em boa jogada trabalhada, Kerolin recebeu na entrada da área e finalizou mascado. A bola sobrou com Debinha, que dominou bonito e tocou na saída de Peyraud-Magnin para empatar: 1 a 1.

Depois do gol de empate, a França sentiu e o Brasil passou a pressionar e reter mais a posse de bola. Entretanto, foram as francesas que assustaram. Aos 66, Geyoro recebeu de Becho e chutou colocado. A bola foi em cima de Lelê, que espalmou para escanteio. Já aos 73, foi a seleção canarinho quem chegou. Na cobrança de falta, Kerolin se antecipou e desviou, mas mandou pra fora.

A técnica Pia Sundhage ainda buscou a vitória com as entradas de Andressa Alves e Bia Zaneratto, mas a Seleção acabou levando o 2 a 1 na principal jogada da França: a bola aérea. Aos 82, Renard não foi marcada no escanteio e mandou pras redes: 2 a 1.

Agenda e classificação

Com a vitória, a França chega aos quatro pontos na Copa do Mundo feminina 2023 e lidera o grupo F. O Brasil vem logo atrás, com três pontos. Jamaica tem um e Panamá ainda não somou pontos, mas ambas as equipes ainda se enfrentam na rodada.

Na terceira e última rodada, o Brasil encara a Jamaica e precisará vencer para se classificar. A França, por sua vez, enfrenta o Panamá e tem grandes chances de avançar em primeiro do grupo.