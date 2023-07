Pia afirma que faltou 'alegria e ousadia' na derrota da Seleção Brasileira contra a França

Neste sábado (29), a Seleção Brasileira desperdiçou a chance de conseguir uma classificação antecipada às oitava de final da Copa do Mundo Feminina após derrota, por 2 a 1, para a seleção da França.

O primeiro tempo ficou abaixo da média em relação ao desempenho recente das brasileiras, que foram dominadas pela França. O placar foi aberto aos 17 minutos com Eugênie Le Sommer, em uma jogada aérea muito bem construída dentro da área.

Com mais intensidade no segundo tempo, o Brasil buscou o empate com Débora aos 13', reequilibrando a partida. Porém, em falha de marcação defensiva aos 38', Wendie Renard encontrou liberdade considerável para concluir e conquistar a vitória.

Além de não conseguir a classificação antecipada, o Brasil (3) também perdeu a primeira posição do grupo para a França (4). Na última rodada, as francesas enfrentarão o Panamá, equipe derrotada por 4 a 0 pela Seleção Brasileira, que terá um desafio considerável contra a Jamaica. Os duelos ocorrerão na próxima quarta-feira, dia 2, a partir das 7h, pelo horário de Brasília.

A situação ainda pode ficar pior neste sábado. Caso a Jamaica vença o Panamá no encerramento da rodada, o Brasil cairá para o terceiro lugar e entrará com a obrigação da vitória contra as jamaicanas.

Em entrevista ao canal SporTV após a partida deste sábado, a técnica Pia Sundhage fugiu de questões mais técnicas e disse que faltou "alegria e ousadia" para a Seleção Brasileira na derrota contra a França. Além disso, a técnica demonstrou bastante confiança em um resultado favorável contra a Jamaica.

Aspas de Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira

“Os primeiros 30 minutos era o grande momento e faltou entrosamento. A conexão não parecia funcionar bem. Erros acontecem, não é um problema. Mas é preciso recuperar. No segundo tempo corremos atrás, fomos bem e tivemos oportunidades, mas perdemos. Mas vejo como maior erros não apresentarmos o nosso jogo bonito

“Bem, mas agora teremos a Jamaica pela frente. Precisamos recuperar para o próximo jogo será foco total, queremos um time mais feliz e com mais alegria. Não teve alegria e ousadia. Preciso entender o que aconteceu e preparar melhor as jogadoras para que elas joguem com alegria."