Novorizontino vence Vila Nova e reassume a liderança da Série B

O Novorizontino venceu o Vila Nova, por 3 a 0, na tarde deste domingo (30), no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, e reassumiu a liderança da Série B. Os gols da partida foram marcados por Ronaldo, duas vezes, e Rômulo. Guilherme Paredes descontou para o Vila Nova.

Com a vitória, o Tigre chegou aos 39 pontos, um a mais que o vice-líder Sport. Já o time goiano amarga seu quarto jogo sem vitória e estaciona na quarta colocação, com 35 pontos.

Primeira etapa animada entre as duas equipes

O jogo começou bastante disputado entre as duas equipes. A primeira oportunidade veio com os donos da casa, aos 11 minutos, quando Léo Tocantins recebeu livre na área e cabeceou longe do gol do Vila Nova. Em resposta rápida, o time visitante levou perigo, o que equilibrou o confronto. A grande chance veio aos 22, em cobrança de falta do meia Lourenço, a bola explodiu no travessão e saiu. Logo após, com pressão na saída de bola do adversário, o Vila quase abriu o placar.

Em um primeiro tempo animado entre as duas equipes, faltava balançar as redes. Aos 36 minutos, Aylon acionou o atacante Ronaldo, que, entre dois zagueiros, teve tempo de girar o corpo e bater no cantinho do goleiro Jordi para abrir o placar. 1 a 0 Novorizontino.

Ainda dava tempo para mais um. Já nos acréscimos, aos 48, em jogada dentro da área, Aylon chutou e a bola explodiu no braço do zagueiro do Vila Nova. Pênalti para o Novorizontino. Na cobrança, o atacante Ronaldo, artilheiro do dia, não perdoou. 2 a 0 para o Tigre do Vale.

Novorizontino brilha e mantém solidez na liderança da competição

Na segunda etapa, com o placar já construído o time do Novorizontino manteve a posse de bola e não desperdiçou as oportunidades para ampliar o placar. O terceiro gol saiu aos 34 minutos, quando o meia Rômulo foi acionado livre e bateu cruzado, sem chances para o goleiro Dênis Junior. Ainda teve tempo do Vila descontar, aos 40, em um belo chute cruzado do atacante Guilherme Paredes.

O time do Novorizontino que vem de duas vitórias, contra Londrina e Criciúma, chega ao terceiro triunfo e reassume a liderança da competição.

Próximos jogos

Agora a equipe do Novorizontino se prepara para a próxima rodada do Brasileirão Série B, quando sai para visitar o Juventude na quarta-feira (2), às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o Vila Nova recebe o vice-líder Sport Recife, em Goiânia.