Botafogo goleia o Coritiba e sagra-se campeão do primeiro turno do Brasileirão

O Botafogo entrou em campo na 17ª rodada pelo Campeonato Brasileiro precisando da vitória para conseguir o título antecipado do primeiro turno e goleou o Coritiba por 4 a 1. Gustavo Sauer e Tiquinho Soares marcaram duas vezes, Bruno Gomes diminuiu pro Coxa.

A vitória foi a primeira do Alvinegro sob o comando de Bruno Lage, que apostou em Sauer como titular e acertou. O gol do camisa 10 saiu logo aos 3, para abrir o placar.

Botafogo leva 'gol Puskás', mas é campeão do primeiro turno

O Fogão começou avassalador e abriu o placar logo aos três minutos. Gustavo Sauer recebeu a sobra de bola na entrada da área, dominou no peito e soltou a bomba pra marcar um golaço: 1 a 0.

Entretanto, a alegria durou pouco. Aos 9, Bruno Gomes empatou com um verdadeiro "gol Puskás". Ele recebeu o passe próximo do meio de campo e percebeu Lucas Perri adiantado. Aí, resolveu finalizar de primeira e encobriu o goleiro do Glorioso pra deixar tudo igual: 1 a 1. O Coritiba ainda marcou o segundo, mas o tento foi anulado por uma falta na jogada após análise do VAR.

Quem aproveitou em seguida foi o Botafogo, que ampliou aos 35, com Tiquinho Soares, após bola levantada na área por Sauer. E marcou o terceiro com o próprio camisa 10, aos 47. No fim, foi para o intervalo vencendo por 3 a 1.

No segundo tempo, Tiquinho Soares fechou a goleada. Aos 4, Victor Sá recebeu de Eduardo na ponta e cruzou para a área. Tiquinho Soares cabeceou com precisão no canto para fazer o quarto do Alvinegro. Vitória condundente pra confirmar o título do primeiro turno do Brasileirão.

Agenda e classificação

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 43 pontos e sagrou-se campeão do primeiro turno, uma vez que não pode mais ser alcançado até o fim da 19ª rodada. O Glorioso abriu 12 pontos de vantagem para o vice-líder, Flamengo, e o terceiro, Palmeiras.

O Coritiba, por sua vez, segue no Z-4. O Coxa é o 18º colocado com 14 pontos. Os cariocas voltam a campo na próxima quarta-feira (2), quando vai enfrentar o Guarani, do Paraguai, pelas oitavas de final da Copa Sul-America. Já os paranaenses vão receber o Bragantino em casa, no próximo domingo (6), pelo Brasileirão.