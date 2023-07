Luxa analisa grande vitória do Corinthians diante do Vasco

Após a vitória do Corinthians por 3 a 1 diante do Vasco da Gama pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2023, o treinador Vanderlei Luxemburgo concedeu entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Luxemburgo fez questão de elogiar a atuação do seu time, dizendo ser a melhor em termos técnicos.

"Tecnicamente sim (foi o nosso melhor jogo). Muito passe certo, jogo de bola, domínio do que está fazendo. A única coisa que cobrei no intervalo era que tínhamos que ser mais contundentes, fazer o goleiro sofrer mais, mas tecnicamente foi nosso melhor jogo, envolvendo o adversário, jogando o adversário para trás, foi o melhor jogo nosso."

Sobre a parte emocional, Luxa relembrou tudo que passou desde o início do trabalho no Timão.

"Logo que cheguei ao Corinthians teve um movimento de torcida, eu estava com Duilio e Alessandro, falei: vamos lá conversar com eles. Essa parte emocional foi a que mais trabalhamos. Em momento algum eu peguei um jogador e coloquei exposto aqui. Às vezes vocês não conseguem entender, eu respeito o lado de vocês, mas vocês têm que vir pro lado de cá. Quando vou fazer uma palestra para os jogadores, sento do lado deles. Eu sei a proposta de vocês, mas tem coisas que não podemos falar, está todo mundo de olho. Não vou chegar aqui e falar que meu jogador não jogou porra nenhuma. Lá dentro o couro come."

Foco no Próximo jogo

Luxa manteve mistério para jogo diante do Newell's Old Boys na Copa Sul-Americana para quem entra em campo na Neo Química Arena.

"Estou com o elenco à disposição. Estamos em três competições. Quem vai jogar? Vamos olhar como os jogadores se recuperaram de um jogo para o outro. Todos estão à disposição. Posso jogar na terça de repente com um time que não jogou a Sul-Americana. Ou posso repetir, fazer uma mescla."