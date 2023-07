Em jogo truncado, Goiás e Grêmio ficam apenas no empate pelo Campeonato Brasileiro

Nesse domingo (30), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás recebeu o Grêmio no estádio de Hailé Pinheiro. Em um jogo truncado, o time visitante arrancou um empate nos acréscimos, ficando no 1 a 1, com gol de Matheus Babi e André Henrique.

Primeiro tempo

Em um início com muitas faltas e poucas chances claras, a primeira oportunidade veio com o atacante Luís Suárez, arriscando da entrada da área, mas a bola foi para fora do alvo.

O time da casa, conseguiu chegar com perigo, em boa bola enfiada para Morelli, que chutou forte cruzado, tirando tinta da trave do goleiro Grando.

Crescendo no jogo, o time goiano aproveitou falha da defesa gremista dentro da grande área, o ponta Anderson aproveitou e finalizou com muita força, errando a meta e perdendo uma grande oportunidade.

Já nos acréscimos, Sander avançou pela esquerda, passando pelo defensor e e finalizando cruzado, o arqueiro da equipe do Sul, faz uma ótima defesa, no rebote o zagueiro Bruno Uvini mandou para escanteio. Assim indo ao intervalo com placar zerado.

Segundo tempo

Com começo de domínio goiano, Vinícius chegou na velocidade pela esquerda do campo, cruzou para o meio e Anderson conseguiu chutar e o lateral Cuiabano salvou o Tricolor Gaúcho.

Com a segunda etapa sem emoções, o esmeraldino conseguiu furar a defesa do adversário, na cobrança de escanteio de Guilherme, Matheus Babi ganhou no alto de cabeça e acertou o cantinho de Grando, abrindo o placar em Goiânia.

A equipe visitante se lançou ao ataque, com jogada individual de Ferreira, cortou para o meio e acertou um bom chute colocado, explodindo na trave de Tadeu.

Os donos da casa tentou ampliar o placar em uma bola parada, Bruno Santos acertou um cabeceio firme, que beijou o travessão da meta.

Nos últimos minutos, Ferreira cobrou o escanteio para área e André Henrique subiu no terceiro andar e acertou a cabeçada, estufando as redes, empatando a partida. Assim finalizando os 90 minutos com um ponto pra cada lado, 1 a 1 no placar.

Situação na tabela

Com esse empate, o tricolor caiu para 4º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, enquanto o Esmeraldino continua na 16ª colocação com 16 pontos.

Próximos jogos

O Goiás irá Argentina enfrentar o Estudiantes, pela Copa Sudamericana, na quarta (2), às 19h, no Estádio Jorge Luis Hirschi e pelo Brasileirão o time goiano recebe em casa, o Fortaleza, no sábado (5), às 18h30. O Grêmio tem a semana livre e vai até o Estádio São Januário enfrentar o Vasco, no domingo (6), às 16h.