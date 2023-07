Lucas SIlvestre lamenta empate e enaltece contratação de James Rodríguez

Na manhã deste domingo (30), o São Paulo recebeu, no Estádio do Morumbi, a equipe do Bahia, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão 2023. O time, no entanto, parou em grandes defesas de Marcos Felipe, goleiro do Esquadrão, e não conseguiu sair do 0 a 0.

Sem Dorival Júnior, suspenso por expulsão diante do Cuiabá, o Tricolor Paulista teve Lucas SIlvestre como comandante à beira do campo. Filho de Dorival, Lucas fez sua primeira partida como treinador do clube neste domingo. Ele lamentou o empate diante do Bahia e demonstrou sentimento de injustiça com o resultado.

"Sentar aqui é tentar explicar uma situação que é inexplicável. Pelo volume de jogo e pelas chances criadas hoje a gente merecia sair com um resultado diferente. A gente estava no vestiário revendo todas situações criadas. Acho que o Marcos teve oito defesas de dentro da área, é um número muito alto. A gente precisa agradecer ao nosso torcedor pelo apoio durante os 90 minutos, eles mereciam uma vitória".

Ainda sobre o empate, o auxiliar dissertou sobre a dificuldade do Campeonato Brasileiro e sobre a imprevisibilidade da competição.

"O jogo do Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, a partir do momento que você acaba não definindo, o tempo vai passando e o adversário vai pegando confiança, chega um momento que aos 30 minutos o jogo começa a ficar perigoso de perder, por incrível que pareça. É isso, aproveitar as oportunidades, com esse volume precisa colocar a bola para dentro do gol. Foi o que faltou hoje. Não tem como explicar de outra maneira", completou.

Lucas Silvestre exalta contratação de James Rodríguez

Silvestre comentou também sobre a grande contratação do Tricolor na temporada. Trata-se de James Rodríguez, artilheiro da Copa do Mundo de 2014, que deve desembarcar no Brasil nesta noite. Ele elogiou o trabalho da diretoria nos bastidores para acertar com o astro colombiano.

"Sabemos as dificuldades que a diretoria vem tendo e mesmo assim trabalhando forte para dar essas peças e fazer cada dia mais o elenco qualificando. Talvez seja uma das maiores contratações do futebol brasileiro, vai ser recebido de braços abertos porque o grupo é fantástico. A ideia é trabalhar bastante com o James. Se não me engano, o último jogo dele foi no mês de abril. Ele já vinha treinando sozinho. É trabalhar com ele para deixar em condições o mais rápido possível porque será fundamental para elevar a qualidade da nossa equipe. O James a gente ainda não tem ideia nenhuma de como ele vai chegar. Acredito que vai se apresentar nos próximos dias, aí vai passar por toda parte médica e fisiológica que vão trazer os dados e dar uma sustentação para que a gente consiga pensar em alguma data para ele jogar. A gente espera que seja o mais breve possível".

Ainda sobre James, Lucas comentou sobre a expectativa depositada sob o jogador e também comentou sobre a qualidade técnica do meia e sobre os planos da comissão técnica para utilizar o craque:

"James, se a gente for pensar em qualidade técnica, talvez tenha sido uma das grandes contratações do futebol brasileiro. Com certeza ele pode elevar muito o nosso nível. A gente precisa o mais rápido possível colocar ele em condições de jogo. A partir do momento que ele chegar vamos ter um panorama do quão importante será o James, mas com certeza do que a gente já conhece do atleta ele vem para elevar o nível das peças que estão ao lado dele. É um jogador que a gente tinha uma certa carência na função no elenco, vai nos ajudar muito para chegar cada vez mais forte até o fim do ano".

"O James é um meia com último passe, que está sempre colocando os atacantes na cara do gol e ao mesmo tempo é um atleta que tem gols. É uma característica fundamental no elenco, ainda mais pela maneira como a gente joga. É uma peça que se encaixaria muito bem no sistema, ele poderia jogar em qualquer uma das funções de centro que a gente vem jogando, ou até em outra situação sendo a ponta do losango, como segundo atacante... É uma peça que você consegue dentro do jogo fazer com que ele atue de várias formas. Ele já jogou pelo lado, vindo mais por dentro", finalizou.

Ainda sem contar com James, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (03), às 19h, diante do San Lorenzo, pela partida de ida das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, em território Argentino.