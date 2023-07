Sinclair se depesde do Mundial após eliminação do Canadá na fase de grupos: "Última vez em uma Copa do Mundo"

O Canadá foi goleado na manhã desta segunda-feira (31) pelas donas da casa, a Austrália. Com isso, as atuais campeões olímpicas caem no Mundial e se despedem do torneio na fase de grupos.

Após a derrota, a lenda canadense Sinclair admitiu seu adeus das Copas. Após o apito final, ela pegou gramas do campo do Melbourne Rectangular como lembrança.

"É o fim da Copa do Mundo e provavelmente não irei jogar outra Copa do Mundo. Estou deixando o campo pela última vez em uma Copa do Mundo", afirmou a jogadora de 40 anos, em entrevista à "TSN", comentando sobre sua atitude ao apito final.

Bev Priestman fala sobre eliminação na Copa do Mundo

A técnica Bev Priestman também lamentou a eliminação precoce de uma das favoritas ao título.

“A realidade é que este é o fim do nosso caminho para a Copa do Mundo. A Austrália foi o melhor time esta noite. Não tenho críticas aos meus jogadores. À noite, o futebol é cruel, não era a nossa noite, é isso.", disse a comandante.

Com a queda canadense, Austrália e Nigéria se classificaram para o mata-mata. As donas da casa tiveram a melhor campanha do Grupo B, com seis pontos, enquanto as africanas somaram cinco. Canadá, com quatro, e Irlanda, com um, estão eliminados.