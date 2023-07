Renato Portaluppi admite erros do time no empate contra o Goiás: "Hoje estivemos muito abaixo"

Em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrentou o Goiás, fora de casa, e ficou no empate de 1 a 1, com gols de Matheus Babi (Goiás) e André Henrique (Grêmio). O tricolor gaúcho, está no G-4 e vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, mas no jogo de hoje sofreu bastante e Renato Portaluppi concedeu sua entrevista coletiva, após o término do confronto.

Visão do treinador sobre a partida

"O entrosamento não é desculpa. A gente sempre treina para melhorar e buscar as vitórias. Hoje estivemos muito abaixo do que podemos apresentar."

Sobre Bitello e Ferreira

"Não gosto de individualizar as responsabilidades. Todos estão tendo oportunidades. Falei que eles deveriam aproveitá-las, pois na janela teríamos chegadas. Sabemos que o Bitello não está no seu melhor nível, mas eu confio muito nele."

"Vocês veem o Ferreira nos jogos apenas, eu observo ele todos os dias. Tenho conversado com ele para que ele aumente cada dia a intensidade. Eu tenho poupado ele, justamente por ele ainda não se encontrar 100%."

As novas contratação do Grêmio

"A gente sempre quer que os jogadores se apresentem no seu melhor nível. Eu ainda não posso falar de atletas que ainda não chegaram. Quanto ao Luan, precisamos ver os testes dele para saber o nível que ele vai estar."

"O Lucas Besozzi é um jogador de velocidade, que joga pelas beiradas. É um dos jogadores que eu pedi, com as características que precisamos. Mas ele não é o único que vai chegar, até quarta terá mais gente chegando."

Próximos compromissos

O Grêmio tem a semana livre, já que terá confrontos da Copa Libertadores. Volta a campo apenas no final de semana, em que vai até o Estádio São Januário enfrentar o Vasco, no domingo (6), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

Buscando subir de posição e alcançar o líder Botafogo, que está disparado com 13 pontos na frente. A equipe segue também na preparação para o jogo da volta contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil, após ser derrotado por 2 a 0 no primeiro confronto. A partida ocorrerá dia 16 de agosto (quarta), às 21h30, no Maracanã.