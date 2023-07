Santos anuncia contratação do zagueiro João Basso

Na tarde desta segunda-feira (31), o Santos anunciou oficialmente a chegada do zagueiro João Basso. O atleta, natural de Curitiba e com uma trajetória marcante no futebol português, fez exames médicos pela manhã no CT Rei Pelé e assinou um contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026.

BEM-VINDO, JOÃO BASSO! ⚪⚫



O Santos FC fechou oficialmente nesta segunda-feira (31) a compra do zagueiro João Basso junto Arouca, de Portugal. O atleta de 26 anos chega para reforçar o sistema defensivo do Peixão e assinou contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026! pic.twitter.com/M2nL9bgcqv — Santos FC (@SantosFC) July 31, 2023

Revelado nas categorias de base do Paraná, Basso teve sua primeira oportunidade no cenário profissional em 2015. Com suas destacadas atuações na equipe paranaense, ele logo chamou a atenção de clubes portugueses, acertando sua transferência para o Estoril Praia em 2016. Sua trajetória seguiu por outros times do país europeu, passando pelo Real Sport Club e chegando ao Arouca em 2019, onde teve uma performance notável sendo titular absoluto e contribuindo na campanha do quinto lugar no Campeonato Português na temporada passada.

As negociações entre o Santos e as equipes portuguesas se desenrolaram ao longo das últimas semanas, havendo algumas divergências entre os valores. No entanto, nos últimos dias, as partes conseguiram chegar a um acordo satisfatório para ambas as partes.

Com quatro temporadas defendendo o Arouca, o zagueiro brasileiro soma 136 partidas disputadas, sendo titular em 130 delas. Durante esse período, ele impressionou com 19 gols marcados e três assistências realizadas.

João Basso é o quarto reforço garantido pelo Santos para o restante da temporada. Além dele, Dodô, Jean Lucas e Julio Furch também se juntaram ao time recentemente. A expectativa agora é a chegada do zagueiro Juan Pablo Vargas, do Millonarios, da Colômbia, que deve passar por exames médicos nos próximos dias para fechar a contratação. O clube ainda está em busca de reforçar seu meio-campo e até a próxima quarta-feira tentará concretizar a contratação do meia Nonato, que atualmente defende o Ludogorets, da Bulgária.