Sem reforços, Palmeiras divulga lista de inscritos para as oitavas de finais da Libertadores

Sem novos reforços até aqui, o Palmeiras deve finalizar a janela de transferências sem contratar jogadores. O clube teria até quarta-feira para inscrever um novo jogador, mas até o momento não existem negociações em curso.

Com isso, o Verdão finalizou sua lista de inscritos para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O alviverde promoveu apenas uma mudança na relação que era utilizada pelo técnico Abel Ferreira durante a fase de grupos da competição. Trata-se do goleiro Mateus, que retornou de empréstimo do Portimonense, entrou no lugar de Natan.

O Verdão teve foco para a contratação de um volante no mercado, mas após as tratativas com Aníbal Moreno, do Racing, e Wendel, do Zenit, fracassarem, o clube deve seguir sem uma nova contratação até o fim de 2023. Além desses dois nomes, Santiago Hezze, do Huracán, foi sondado pela diretoria que não iníciou tratativas com a equipe argentina.

Com elenco fechado, o Verdão definiu a lista de jogadores que estão aptos para os jogos contra o Atlético-MG, válidos pelas oitavas de final da competição.

A partida de ida contra o Galo acontecerá nesta quarta-feira, no Mineirão. Entretanto, o regulamento da Libertadores indica que as mudanças na lista para o mata-mata precisariam ser feitas até sábado.

Dos jogadores inscritos para a fase de grupos, o Palmeiras poderia abrir mão de quatro nomes que já deixaram o clube: Vinicius Silvestre, Bruno Tabata, Giovani e Rafael Navarro, porém as vagas dos respectivos jogadores não foram preenchidas.

Caso avance e contrate um jogador depois do prazo de inscrição, os times classificados podem fazer mais três mudanças nas quartas de final.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, Kaique e Mateus;

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Piquerez, Vanderlan, Ian, Garcia e Gilberto;

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Luan, Naves, Michel, Vitor Reis, Vareta, Pedro Felipe e Benedetti;

Meio-campistas: Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Jailson, Atuesta, Fabinho, Richard Ríos, Jhon Jhon, Luis Guilherme, Patrick, Léo, David Kauã, Pedro Lima, Vitor André e Thalys;

Atacantes: Dudu, Rony, Endrick, Artur, López, Breno Lopes, Kevin, Daniel, Riquelme Filipi, Kauan Santos e Wendell.