Dudinha se diz mais preparada após período com a Seleção e projeta segundo semestre do São Paulo

Uma das atletas destaque da equipe do São Paulo, a atacante Dudinha segue firme sua preparação para o segundo semestre. Enquanto parte do elenco tinha folga, a atleta se apresentou à Seleção Brasileira Sub-20 para um período de treinos que, segundo ela, a deixou ainda mais preparada para os próximos compromissos do ano.

"O período com a Seleção Sub-20 foi bom para estarmos em ritmo de jogo e também para aprender sempre mais. Com o Jonas sempre aprendo muito", disse a jovem.

Foto: William Anacleto / CBF

O restante da temporada guarda ao São Paulo as semifinais do Brasileirão e o Paulista, que ainda está na fase de pontos corridos. De olho nas competições, Dudinha fez projeções e colocou o título do campeonato nacional como o principal objetivo.

"As expectativas para o resto do ano são as melhores. Agora temos as semifinais e, se Deus quiser, chegar à final e sermos campeãs do Brasileiro. Temos também o Paulista para enfrentarmos em diante, mas o foco total agora é no Brasileirão", completou Dudinha.

O São Paulo tem pela frente, na semifinal do Brasileirão, a Ferroviária, enquanto Santos e Corinthians disputam a outra vaga na grande decisão. No torneio estadual, por sua vez, o time tricolor ocupa a terceira posição e ainda restam três rodadas em disputa.