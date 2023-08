Corinthians joga bem, vira sobre o Newell's e sai na frente na Copa Sul-Americana

O Corinthians recebeu a equipe do Newell's Old Boys pela ida das oitavas da Copa Sul-Americana em plena Neo Química Arena lotada. O Timão venceu de virada por 2 a 1 com gols de Yuri Alberto e Wesley. Para a equipe argentina, Portillo marcou.

O Corinthians começou a partida bem e dominando parte das ações do confronto, mas a primeira chance de perigo de fato foi do Newell's, que chegou em cruzamento onde Murillo desviou e quase encobriu Cássio que defendeu muito bem mandando para escanteio.

A resposta veio pouco depois quando Yuri roubou a bola no campo de ataque, tocou para Biro que tentou cruzamento. A bola bateu na mão de Sforza e, de primeira, o árbitro marcou pênalti, mas após análise do VAR o juiz voltou atrás na decisão e deu bola ao chão.

Logo depois, Adson chegou bem após tabelar com Matheus Araújo e no final o atleta da camisa 28 finalizou fraco nas mãos de Hoyos. No final da primeira etapa, o Corinthians vacilou em meio à catimba argentina e o Newell's conseguiu chegar em cruzamento para Portillo, que marcou o gol finalizando rasteiro.

Corinthians vira sobre o Newell's Old Boys na segunda etapa

No início da segunda etapa, Yuri fez boa jogada, tocou para Ruan Oliveira que invadiu a área e sofreu o pênalti do zagueiro Mansilla. Na cobrança, Yuri Alberto bateu cruzado no canto direito e empatou o confronto.

A virada veio quando Romero cruzou pelo lado direito e encontrou Wesley, que bateu de primeira e marcou seu primeiro gol como profissional.

Jogo de volta

A partida de volta entre Newell's e Corinthians será disputada já na próxima terça-feira (08), no Estádio Marcelo Bielsa.