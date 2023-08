Guilherme exalta vitória do Fortaleza: "É uma boa vantagem também para o jogo da volta"

Venceu! Nesta terça-feira, o Fortaleza venceu o Libertad, por 1 a 0 no Paraguai, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana e está na frente em busca da vaga nas quartas. Tendo marcado o único gol da partida, Zé Welison comemorou a vitória.

Para o volante Zé Welison, o jogo era complicado e foi importante vencer a partida. “Um jogo muito difícil, sabíamos que a equipe deles é muito forte dentro de casa, vinha de vários resultados positivos, então, tivemos que se impor. Graças a Deus, conseguimos achar o gol no primeiro tempo e sair com a vitória, que é muito importante para nós. Estamos muito felizes. Agora é ter o segundo jogo em casa e esperamos fazer um grande jogo diante do nosso torcedor”.

O volante do Leão ainda ficou empolgado com a vitória e se disse feliz e pronto para o próximo confronto contra os paraguaios. “Ficamos felizes com o resultado positivo. Sabemos que é difícil jogar aqui, então, conseguimos um resultado bom. Agora é focar e concentrar, porque não tem nada decidido ainda e precisamos fazer um grande jogo em casa, tentar outro resultado positivo para poder conseguir essa classificação”.

Guilherme convoca torcida do Leão para o jogo da volta e exalta placar no Paraguai

Outro grande jogador da equipe, Guilherme, chamou o torcedor para o jogo da volta. “Já quero aproveitar também e convocar nosso torcedor, que tem nos ajudado, empurrado, dado força e jogado pra cima. Quero convocar todos para a próxima terça-feira lotar o Castelão e fazer uma festa linda, que vocês já são craques em fazer essa festa linda. Vocês têm sido nosso 12º jogador”.

Guilherme ainda se disse satisfeito com a oportunidade de começar jogando. “A oportunidade que tive hoje de sair jogando, muito feliz. Tenho trabalhado muito, não só eu, mas também todos meus companheiros. Vitória muito importante pra gente, precisávamos voltar a vencer. E voltar a vencer em um jogo como esse, difícil, pela Sul-Americana, é muito importante para nós. É uma boa vantagem também para o jogo da volta”.

Sequência

Fortaleza e Libertad voltam a se enfrentar, na próxima terça-feira (8), às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Antes disso, o Leão do Pici visita o Goiás, no sábado, a partir das 18h30, na Serrinha, em Goiânia (GO) pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.