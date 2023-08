Valendo a classificação, Brasil encara Jamaica na Copa do Mundo Feminina

Na manhã desta quarta (2), em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Mundo Feminina do grupo F, o Brasil encara a Jamaica no Estádio Retangular de Melbourne, Austrália, às 7h (horário de Brasília). A Seleção Brasileira entra em campo tendo que vencer para conseguir a vaga as oitavas de final da competição.

As brasileiras vêm de uma derrota dolorida para França, por 2 a 1, em jogo duro e sofrido, somando três pontos, ficando em terceiro lugar. Pelo outro lado, as Jamaicanas vem de uma grande vitória por 1 a 0, em cima do Panamá, pela segunda rodada, com isso já somam quatro pontos e ocupam a segunda colocação.

Veja o que o Brasil precisa para se classificar

A Seleção Brasileira precisa vencer a Jamaica por qualquer placar, para garantir os três pontos necessários.

Ou uma combinação de resultados, com um empate das brasileiras e torcer para uma derrota improvável das francesas no outro jogo, por qualquer placar, assim eliminaria a seleção da Europa e classificaria a canarinho.

Histórico entre as duas seleções

As brasileiras enfrentaram as jamaicanas duas vezes na história, a primeira partida foi pelo Pan-Americano de 2007, com uma vitória da amarelinha com grande atuação de Marta, por 5 a 0. Já o segundo jogo foi pelo mundial de 2019, com um triunfo também, por 3 a 0. Assim tendo um retrospecto vantajoso e anima os torcedores.

Prováveis escalações

Brasil

Letícia; Tamires, Rafaelle, Lauren e Antônia; Adriana, Luana, Kerolin e Ary Borges; Debinha e Bia Zaneratto (Geyse). Técnica: Pia Sundhage

Jamaica

Rebecca Spencer; Chantelle Swaby, Deneisha Blackwood, Allyson Swaby e Tiernny Wiltshire; Vyan Sampson, Drew Spence, Jody Brown e Cleyna Matthews; Khadija Shaw e Atlanta Primus. Técnico: Lorne Donaldson

Arbitragem

Árbitra: Esther Staubli (SUI)

Assistentes: Katrin Rafalski (ALE) e Susann Küng (SUI)