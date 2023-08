África do Sul vira, faz história e vai às oitavas da Copa do Mundo Feminina

Histórico! A África do Sul venceu por 3 a 2 a Itália na terceira rodada do Grupo G e classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino. As africanas estiveram na frente do placar duas vezes no jogo e, com gol nos acréscimos, conseguiram a vaga.

É bem verdade que a Itália foi quem saiu na frente e logo no início do primeiro tempo com Arianna Caruso, de pênalti, mas Orsi (contra) e Hildah Magaia deram esperança para as sul-africanas, que por sete minutos sentiram o gosto das oitavas de final. Entretanto, Caruso apareceu novamente para frear o ímpeto das "Banyana Banyana", empatar o jogo. Já nos acréscimos, Kgatlana marcou e classificou a equipe "mandante".

África do Sul é guerreira e consegue a vaga na raça

Precisando apenas do empate para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de futebol feminino, a Itália até que foi pra cima e buscou o gol. A equipe trabalhou mais a bola e chegou a levar mais perigo que a África do Sul em alguns momentos.

Aos 10, Beccari foi derrubada na área e a arbitragem assinalou pênalti. Caruso cobrou no minuto seguinte e abriu o placar: 1 a 0. 20 minutos depois, o empate da África do Sul veio em um gol contra bizarro de Orsi. Ela recuou para Durante com chute forte e sem ver a posição da goleira. E a bola entrou: 1 a 1.

No segundo tempo, ainda precisando do empate, as italianas foram pra cima, mas quem marcou foram as Banyana Banyana. Kgatlana recuperou a bola no lado esquerdo e fez passe diagonal para Magaia. Ela recebeu em velocidade e chutou cruzado, sem chances de defesa: 2 a 1.

O gol poderia ser a da classificação, não fosse o gol da Caruso sete minutos depois. Com o 2 a 2, restou à África do Sul partir para o tudo ou nada. E deu certo!

Nos acréscimos, Seoposenwe recebeu pela esquerda e passou para Magaia. Meia se livrou da marcação, entrou livre na área e rolou para Kgatlana empurrar ao gol vazio para a classificação histórica da África do Sul.

Histórico

Nunca na história da Copa do Mundo a seleção das Banyana Banyana havia conseguido uma vitória. Agora, além da vitória sobre uma seleção europeia ser super expressiva, ela vem junto com uma classificação inédita para as oitavas de final da Copa do Mundo.

Com quatro pontos, a África do Sul avança em segundo lugar no Grupo G, que teve a Suécia (com 9 pontos) se classificando na liderança. Agora, a equipe das Banyana Banyana encara a Holanda nas oitavas de final.