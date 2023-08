Suécia vence Argentina e avança com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo Feminina

A Suécia confirmou seu favoritismo no grupo G da Copa do Mundo Feminina ao vencer a Argentina por 2 a 0. Com essa vitória, as suecas garantiram sua classificação para as oitavas de final na liderança da chave e com 100% de aproveitamento. Por outro lado, a seleção albiceleste amargou a lanterna e com um único ponto conquistado.

Ny trepoängare in på kontot och gruppvinst på det! 🔥#ARG 0-2 #SWE | #FIFAWWC — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) August 2, 2023

Emoção apenas na etapa final!

O primeiro tempo teve poucos lances de perigo, com a Suécia controlando o meio-campo e buscando abrir o placar. As melhores oportunidades vieram com Olivia Schough, que teve uma falta defendida pela goleira argentina e, pouco depois, uma cabeçada que passou perto do gol.

Enquanto isso, a Argentina, precisando da vitória para se classificar, não conseguiu criar perigo ao gol sueco. O esforço não se traduziu em resultados práticos, e a Suécia manteve o controle da partida.

No segundo tempo, o cenário pouco mudou, com a Suécia dominando a posse de bola e criando mais chances de gol. Aos 21 minutos, a rede argentina balançou após um cruzamento perfeito de Jakobsson, que encontrou Blomqvist livre para finalizar e abrir o placar para as suecas, fazendo 1 a 0.

Nos minutos finais da partida, a Suécia consolidou a vitória ao marcar o segundo gol em uma cobrança de pênalti. Rubensson bateu forte no canto direito da goleira argentina, que não teve chances de defesa, ampliando o placar para 2 a 0.

Foto: Divulgação / SvFF

Classificação do grupo G

Com a vitória, a Suécia terminou a fase de grupos na liderança com nove pontos, garantindo a vaga nas oitavas de final como líder do grupo G. A outra seleção classificada foi a África do Sul, que venceu a Itália por 3 a 2 na última rodada, somando quarto pontos e terminando em segundo lugar.

Já a Argentina, apesar do esforço, acabou na última posição do grupo com apenas um ponto. A Itália completa a classificação ficando em terceiro, três pontos

Próximos jogos

Nas oitavas de final, a Suécia terá um confronto emocionante contra os Estados Unidos, atual bicampeã consecutiva do Mundial Feminino. Por sua vez, a África do Sul enfrentará a Holanda, uma seleção forte e que também busca o título da Copa do Mundo Feminina.