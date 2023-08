Internacional sofre a virada e volta em desvantagem da Argentina

Na noite desta terça-feira (01), o Internacional visitou o River Plate, no estádio Monumental de Nuñez e perdeu. A partida foi válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023.

O Inter saiu na frente com um gol de Enner Valencia na primeira etapa, porém após a entrada do atacante Pedro Solari, os argentinos reverteram o placar para 2 a 1 e saíram vitoriosos.

Enner Valencia marca primeiro gol com a camisa do Inter

Na primeira etapa do jogo teve um domínio maior do time da casa, já o Inter costumava chegar mais nas bolas paradas. A primeira boa chegada do jogo foi da equipe brasileira, num chute de Enner Valencia o goleiro Armani fez boa defesa. A partir daí só deu River. Aumentando o ritmo, eles rondaram bastante a área colorada e tiveram boas chances com Nacho Fernández e Beltrán.

Até que nos minutos finais, aos 45 minutos, Alan Patrick bateu uma falta na área e o atacante equatoriano cabeceou bonito pro fundo da rede. Marcando assim seu primeiro gol com a camisa do Internacional.

Solari entra e muda o rumo da partida

​​​​​​​Como esperado o River voltou com tudo após o intervalo, obrigando o goleiro Rochet a trabalhar bastante. Tamanha pressão teve resultado aos 20 minutos de jogo. Solari, que seria o nome da partida, apareceu para chutar rasteiro após o passe de De La Cruz.

O Inter acuado só conseguia escapar nos contra-ataques com pouca efetividade. Melhor em campo o time argentino seguiu em cima. Quando parecia que as coisas ficariam no empate, o atacante Solari recebeu uma bela assistência de Beltrán, uma bola enfiada saindo de frente para Rochet e só teve o trabalho de escolher o canto.

Com o resultado em Buenos Aires, o Internacional precisa de dois ou mais gols para poder avançar de fase. O River joga por um simples empate.

Agenda

​​​​​​​O Inter volta a campo no sábado (05), às 18h30, contra o Corinthians, pela 18ª rodada do Brasileirão, na NeoQuímica Arena. O jogo de volta com o River Plate está marcado para a próxima terça-feira (08), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O time argentino não joga no fim de semana.