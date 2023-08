Brasil decepciona contra Jamaica e cai na primeira fase da Copa do Mundo Feminina

Nesta quarta-feira (2), a Seleção Brasileira empatou sem gols contra Jamaica e acabou sendo eliminada da Copa do Mundo Feminina após a terceira rodada da fase de grupos.

Durante o primeiro tempo, a equipe de Pia Sundhage conseguiu encaixar algumas finalizações com algum perigo, apostando principalmente nas definições de Marta, mas a defesa jamaicana suportou bem.

No entanto, o nervosismo "falou mais alto" com o passar do tempo e o desempenho cai bastante na etapa complementar, fazendo com que a goleira da Jamaica não tivesse muito trabalho para segurar o empate.

Com o resultado, França (7) e Jamaica (5) avançaram para as oitavas de final. Brasil (4) e Panamá (0) foram as seleções eliminadas.

Marta não consegue definir no primeiro tempo

A principal surpresa no primeiro tempo consistiu na presença de Marta na equipe titular do Brasil, que controlou o ritmo com amplo volume de jogo, posse de bola e ocupação no campo ofensivo.

Mesmo assim, a Seleção Brasileira esbarrou no consistente sistema defensivo da Jamaica e principalmente nos diversos passes errados entre a intermediária ofensiva e o meio-campo. Do outro lado, as jamaicanas não conseguiram encaixar nenhum contragolpe, mas estavam satisfeitas com o empate.

Na primeira chance de gol, Debinha fugiu da marcação dupla e ajeitou para marta finalizar no canto direito, parando em Spencer. Depois, Rafaelle cortou o chutão no meio-campo e mandou em profundidade para Debinha acionar Marta, que limpou de canhota, mas foi travada na finalização.

Aos 23', Tamires recebeu de Luana pelo lado esquerdo e cruzou da linha de fundo. Ary Borges subiu bem, mas errou o cabeceio. Na última chance do primeiro tempo, Tamires recebeu ótimo passe de Adriana por elevação no lado esquerdo e chutou desequilibrada, parando na goleira Spencer.

Seleção Brasileira esbarra no nervosismo em eliminação decepcionante

Para o segundo tempo decisivo, Pia Sundhage apostou em Bia Zaneratto no lugar de Ary Borges, mas os primeiros minutos mostraram um Brasil com mais nervosismo, diante da goleada francesa para cima do Panamá.

Aos 9', Marta recebeu passe de Ariana em profundidade e eu o corte para limpar a marcação, mas ficou presa na marcação. A árbitra Chantelle Swaby ignorou as reclamações e mandou o jogo seguir normalmente.

Após metade do segundo tempo, o Brasil não registrou nenhuma finalização no alvo, deixando o nervosismo afetar consideravelmente o desempenho da Seleção que não conseguia testar a goleira adversária. O lance de maior perigo veio apenas aos 33'.

Luana cruzou rasteiro da ponta esquerda e Swaby rebateu para trás e quase marcou gol contra, exigindo que Spencer driblasse Blackwood para fazer a defesa.

Pia Sundhage promoveu alteração tripla nos dez minutos finais com as entradas de Geyse, Andressa Alves e Duda Sampaio nos lugares e Antonia, Luana e Marta, que deixou o campo sem conseguir marcar mais uma vez.

Aos 45', em cobrança de falta, Andressa Alves chutou colocando e a bola passou acima da barreira, fazendo com que Spencer defendesse no canto esquerdo.

A chance final veio nos acréscimos em cobrança de escanteio. Andressa Alves bateu fechado, Bia Zaneratto tentou, mas Debinha cabeceou fraco e Spencer garantiu o empate favorável à Jamaica, na eliminação da Seleção Brasileira.