Marta anuncia despedida da Copas do Mundo após eliminação

Após o empate em 0 a 0 do Brasil diante da Jamaica que decretou a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo, a craque do futebol mundial Marta concedeu entrevista emocionada a beira do campo para a TV Globo.

Ao falar sobre sua despedida, Marta ficou grata e emocionada falando ser o fim da linha para ela na Seleção Brasileira Feminina em Copa do Mundo.

"Marta acaba por aqui, estou grata pela oportunidade que tive, e muito contente com tudo isso que vem acontecendo com o futebol feminino do nosso Brasil e do Mundo. Para mim é o fim da linha agora, para elas só o começo."

A jogadora também falou sobre o processo de renovação que vive a Seleção.

"É difícil falar. Não era, nos meus piores pesadelos, a Copa que sonhava. É só o começo. Povo brasileiro pedia renovação, está tendo a renovação, a única velha sou eu e talvez a Tamires perto de mim. A maioria do time é de meninas talentosas com caminho enorme pela frente. Termino aqui, mas elas continuam."

Sobre o desempenho da Seleção no empate diante da Jamaica, Marta ressaltou que faltou paciência para a equipe comandada por Pia Sundhage.

"Sabíamos que elas chegariam dessa maneira. Faltou mais paciência para a gente, os números não mentem: só uma equipe queria jogar. Elas entraram para se defender e encontrar uma bola para a número 11. Essas horas precisa de paciência e manter a bola perto da área, porque qualquer deslize encontraríamos algo, coisas que poderiam ter acontecido. Agora é seguir em frente."

A camisa 10 ainda falou da necessidade de levantar a cabeça neste momento tão complicado.

"Confio no trabalho feito, tenho total convicção se der continuidade vai dar certo. Temos que nos apegar às coisas positivas, os familiares, o apoio ao futebol feminino. Entramos como favoritas e não fizemos o suficiente para sair com a vitória. Temos talento, uma equipe forte, mas não deu certo hoje. Agora é levantar a cabeça. Elas têm chão pela frente e não pode jogar pedra no primeiro obstáculo que aparece."