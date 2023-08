Pia explica demora nas substituições e deixa em aberto futuro de Marta na Seleção Brasileira

O Brasil se despediu da Copa do Mudo Feminina, ainda na fase de grupos, depois de empatar em 0 a 0 com a Jamaica, no Melbourne Rectangular Stadium, pela terceira rodada do grupo F. Esta foi a primeira eliminação do Brasil na fase de grupos desde 1995.

Pia Sundhage não soube expressar qual sentimento vem à tona. Contudo, a técnica chamou para si a responsabilidade da eliminação, além de elogiar a defesa das jamaicanas.

“São muitos sentimentos, claro. No final das contas o resultado é minha responsabilidade. É claro que não é apenas minha, tem a ver com como trabalhamos e isso é uma coisa que realmente tenho que pensar se poderia ter sido diferente. A defesa da Jamaica conseguiu deixar no 0 a 0, e no final, não é uma distância muito grande entre o fracasso e o sucesso”.

Questionada sobre a demora para realizar substituições, a sueca mencionou que algumas situações poderiam ter sido melhores e o estresse tomou conta de suas comandadas.

“Essa é sempre uma pergunta que a gente se faz, quando a gente vê que não funcionou. Algumas das situações ali no segundo tempo poderiam ter sido melhores. Quando vemos o resultado, percebemos que foi um pouco tarde. Quando não conseguimos furar a defesa delas, acabamos ficando estressadas. E quando a gente fica estressado, acaba ficando mais lento, sem coragem”.

Pia ainda explicou que a Seleção Brasileira que faltou utilizar a largura do campo e a falta de velocidade.

"Nós falhamos em duas coisas. Primeiro, a velocidade do jogo. Segundo, quando você tem uma defesa tão compacta , é preciso usar toda a largura do campo, e a forma como tentamos nos contornar isso e chegar ao objetivo final simplesmente não funcionava".

A Rainha Marta se despediu das Copas, apesar de ainda ter chances de ser convocada. A treinadora indicou que não deve dar oportunidades para atleta de 37 anos.

"Ela vai continuar jogando porque ama o esporte. Se será boa o suficiente para ser chamada para a Seleção? Bem, vamos ver. Meu contrato acaba em agosto de 2024. Ela tem muita experiência, mas, infelizmente, esteve lesionada recentemente. E com uma jogadora como ela, quanto mais tempo tiver com o time, melhor. Contanto que eu continue treinando o time, vou trabalhar muito para encontrar novas jogadoras. Isso significa que será mais difícil para Marta jogar pela Seleção porque será preciso ser sempre melhor do que hoje. Espero ter muitas jogadoras para escolher".