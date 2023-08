Mancini comenta vaias em empate do América-MG pela Sul-Americana: "Não me sinto pressionado"

O América-MG empatou com o Bragantino por 1 a 1, nesta quinta-feira (03), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Jogando no Independência, o time paulista saiu na frente com gol contra de Éder, mas o Coelho conseguiu o empate com Mastriani.

Com o resultado, o técnico Vagner Mancini foi muito cobrado pela torcida e recebeu vaias. Em entrevista coletiva, o treinador minimizou a situação.



"Eu não me sinto pressionado dee forma alguma. As vaias são dos mesmos torcedores que, há dois meses, aplaudiam a gente. Isso faz parte do futebol. Se o torcedor vem e espera que a equipe ganhe, ele vai extravasar. Isso é normal. Nós reconhecemos o momento de cada um. Tudo isso é um pacote que está relacionado ao Brasileiro. Sabemos que temos time para não estar ali."

O técnico destacou, ainda, não se importar com vaias: "Pode vaiar, xingar. Zero problema. O que a gente não aceita é violência no futebol. A manifestação do público existe desde a Roma Antiga."

Análise da partida

Mancini valorizou o adversário e destacou o fato de ter entrado com uma equipe diferente para o jogo:



"A gente sabia que eles teriam uma intensidade muito forte, porque esse time vem demonstrando isso ao longo do ano. Nossa opção era, como optamos por uma equipe alternativa, montar esquema que suportasse isso."

Ainda sobre o jogo, o treinador destacou que sua equipe teve mais chances para sair com a vitória:

"Acho que o América foi bem no primeiro tempo, teve as melhores chances e uma equipe muito competitiva. Na segunda etapa, até as trocas, o Bragantino foi melhor. Após a entrada de outras peças, a gente acabou reequilibrando a partida. Tivemos o lance do empate e uma ou outra chance. Se analisarmos o jogo inteiro, o América teve um pouco mais de oportunidades."

Próximos jogos

Com o empate, o Coelho chega para a partida da volta precisando apenas de uma vitória para avançar às quartas de final. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. O jogo acontecerá na próxima quinta-feira (10), às 21h, no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena.



Mas antes disso, o América terá um compromisso importante pelo Brasileirão. Na luta contra o rebaixamento, o time de Vagner Mancini irá enfrentar o Bahia no domingo (6), às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.