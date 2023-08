Após vitória pela Libertadores, Sampaoli diz que caso Pedro está encerrado: "O tema está resolvido"

O Flamengo derrotou o Olimpia nesta quinta-feira (03), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Jogando no Maracanã, o rubro-negro teve dificuldades em furar a defesa adversária, mas conseguiu vencer por 1 a 0 com gol de Bruno Henrique.

Porém, um dos temas centrais da coletiva de Jorge Sampaoli após o término do jogo, foi a agressão do agora ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernández, em Pedro.



Perguntado pela primeira vez sobre o assunto, Sampaoli reconheceu o erro de Pablo:



"Me expressei publicamente sobre um fato pontual de duas pessoas. O que Pablo fez foi lamentável, teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então, o tema está resolvido, não tenho nada mais a falar sobre isso."

Mais sobre o caso

Sampaoli teve que responder mais algumas perguntas sobre a situação entre seus colegas de trabalho e disse que conta com Pedro para o resto da temporada:

"Todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são minhas pessoas. Pedro é minha gente. Eu tenho que proteger o Pedro e resolver toda situação da porta para dentro. Jamais falaria de um jogador meu. Pedro não jogou hoje porque o clube determinou uma suspensão, amanhã será parte do grupo e, se estiver em condições, poderá jogar ou não no domingo." - comentou o treinador.

Ao falar sobre Pablo, o técnico destacou a amizade com o preparador, e reconheceu como justa sua demissão:



"Considero uma situação isolada. Pablo é um companheiro de caminhada que cometeu um erro e pagou por isso. Mas é um fato que está acima de mim. O que eu pretendo sempre é deixar um legado futebolístico nos lugares em que estou e para isso vim. Vim num momento em que o clube vivia uma grande crise institucional e futebolística. Vamos resolvendo as situações futebolísticas. Me doeu muito o que aconteceu, mas temos que seguir."



Sobre a pressão psicológica que Pedro revelou estar sentindo no clube, Sampaoli preferiu não se aprofundar: "ele sabe o sentimento que tem e terá que resolver. Somos adultos e cada um terá que resolver seus sentimentos. Não posso falar pelos outros."

Sobre o jogo

Ao falar da partida, Sampaoli revelou que mudança de posicionamento de Bruno Henrique ajudou o Flamengo a fazer o gol:

"O Olimpia recuou muito. No segundo tempo, eu tive que fazer uma mudança estrutural na posição do Bruno Henrique, isso fez com que chegássemos ao gol, poderíamos fazer um gol a mais, tivemos muito controle, deveríamos ter mais situações. O time tem que melhorar quando acontece esse tipo de jogo, temos que resolver com maior contundência."

Sobre definir a vida no Paraguai, o treinador destacou o bom retrospecto rubro-negro em decisões fora de casa:



"Desde que eu assumi, todas as definições foram fora de casa. O grupo teve grandeza para definir, inclusive na primeira semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Estou confiante no grupo, que tem muita experiência e muita hierarquia para enfrentar essas situações. Acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser muito difícil, mas estou confiante."

Próximos jogos

Após o resultado, o time rubro-negro terá a vantagem de poder empatar para garantir sua vaga nas quartas de final. Já o Olimpia precisará vencer por uma diferença de dois gols para avançar diretamente ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. O confronto decisivo será na próxima quinta-feira (10), às 21h, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Antes desse jogo, o Flamengo irá enfrentar o Cuiabá no domingo (06), às 20h, na Arena Pantanal. A partida será válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda posição na tabela, com 31 pontos.