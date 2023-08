Proposta do Al-Nassr ao Palmeiras por Gustavo Gómez é confirmada por empresário

O zagueiro Gustavo Gómez, ídolo e peça fundamental do Palmeiras, recebeu recentemente uma proposta do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita. A confirmação veio através de Renato Bittar, empresário do jogador, em uma entrevista ao programa "Cardinal Deportivo" da Rádio ABC do Paraguai. O interesse do clube do Oriente Médio coloca em evidência a qualidade e reconhecimento do atleta a nível internacional.

De acordo com Bittar, as negociações entre o Al-Nassr e o estafe de Gustavo Gómez ocorreram com intensidade nas últimas semanas. A proposta foi discutida em detalhes, demonstrando o interesse concreto do clube saudita em contar com os serviços do zagueiro paraguaio.

No entanto, a diretoria do Palmeiras se posicionou firmemente em relação à negociação do capitão da equipe. Gustavo Gómez é uma figura de extrema importância para o time e para o técnico Abel Ferreira. A presidente do clube, Leila Pereira, reiterou em diversas ocasiões sua intenção de não negociar titulares durante a atual janela de transferências.

Leila Pereira, em entrevista concedida em junho, ressaltou: "Em hipótese nenhuma vou prejudicar nossa performance esportiva para aumentar receitas. Nosso objetivo principal é a conquista de títulos e só se consegue isso com elenco forte. Não farei nenhuma venda que atrapalhe nossa performance esportiva."

Abel Ferreira já revelou interesse de outros clubes nos jogadores do Palmeiras

O próprio treinador Abel Ferreira já destacou em coletiva o constante interesse de outros clubes em seus jogadores e em até mesmo si próprio:

"Os jogadores tiveram e o treinador também teve (propostas), mas assinamos um contrato e temos obrigações a cumprir. Se quiser sair terá que pagar a cláusula, é simples. Se o clube entender que a oferta é baixa e é baixa para esses dois jogadores, mas se chegar um clube e pagar a cláusula do Gómez, Luan, Zé Rafael, Piquerez, Vanderlan, do treinador... todos esses que citei tiveram ofertas."

A multa contratual de Gustavo Gómez não foi revelada, deixando em aberto a possibilidade do Al-Nassr fazer um investimento considerável para efetivar a transferência do jogador. O Palmeiras, por sua vez, está focado em manter seu elenco competitivo e forte para as próximas competições.

Gustavo Gómez é um dos jogadores mais vitoriosos da história recente do Palmeiras. Com 259 jogos e 32 gols marcados pelo clube, o zagueiro conquistou diversos títulos importantes, tais como as duas edições do Brasileirão (2018 e 2022), a Copa do Brasil de 2020, os Paulistões de 2020, 2022 e 2023, além das Libertadores de 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022 e a Supercopa do Brasil de 2023.