Avião adquirido pela presidente Leila Pereira será usado pelo Palmeiras pela primeira vez

O Palmeiras vai estrear a aeronave adquirida por Leila Pereira em viagem marcada para esta sexta-feira (4) rumo ao Rio de Janeiro, onde a equipe enfrentará o Fluminense, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O primeiro voo da delegação palmeirense no novo avião tem previsão de decolagem às 16h (de Brasília) em Sorocaba, cidade a pouco mais de 90 quilômetros da capital paulista, onde fica um dos hangares da empresa de Leila. No retorno rumo à capital paulista, o avião pousará no aeroporto de Guarulhos.

Dinheiro do bolso da presidente

Ainda sem autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para comercializar voos através da empresa Placar Linhas Aéreas, a presidente alviverde arcará com o valor do voo, sem custos para os cofres do Palmeiras. O valor do deslocamento está estimado em R$ 200 mil.

Estima-se que o Palmeiras economize de 60% a 70% de seus custos com a utilização deste avião em relação a um fretamento comum. Além disso, a delegação também poderá escolher seus próprios horários para realizar os deslocamentos ao redor do Brasil e do mundo.

Neste sábado (5), o Verdão enfrenta o Fluminense, às 21h, pelo Brasileirão, no Maracanã.

A equipe também se prepara para o duelo de quarta-feira (9), diante do Atlético-MG, pela partida de volta das oitavas de finais da Copa Conmebol Libertadores. O alviverde tem vantagem de um gol e decide a vaga no Allianz Parque, com o apoio de sua torcida.