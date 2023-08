De olho na Libertadores, quatro titulares não viajam para o Rio de Janeiro e Palmeiras deve ter time misto contra o Fluminense

O Palmeiras está se preparando para um desafio importante no Campeonato Brasileiro, mas com um olho bem fixo em seu compromisso da próxima semana, na Copa Libertadores. Com quatro titulares ausentes na viagem ao Rio de Janeiro, o Verdão deve entrar em campo contra o Fluminense com uma escalação mista.

O treinador Abel Ferreira e sua comissão técnica conduziram uma sessão de treinamento tático na Academia de Futebol nesta sexta-feira (04), com o principal foco em movimentações, transições e construções de jogadas.

Ainda nesta sexta-feira, a delegação palmeirense seguiu viagem para o Rio. No entanto, alguns atletas não embarcaram no primeiro vôo do mais novo avião adquirido pela presidente Leila Pereira. O atacante Dudu, o lateral Piquerez, e os meias Zé Rafael e Raphael Veiga foram poupados e nem sequer viajaram com o restante da equipe para o Rio de Janeiro. A decisão de poupar esses jogadores certamente está diretamente ligada ao jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Atlético-MG, que se aproxima, visando mantê-los em plena forma para a competição continental mais desejada da América do Sul.

Com a ausência de Dudu, Jhon Jhon deve assumir a vaga no time titular. Vanderlan deve entrar como lateral esquerdo no lugar de Piquerez, enquanto Richard Ríos deve assumir o posto de Zé Rafael e Luís Guilherme e Flaco López são opções para preencher a vaga deixada por Raphael Veiga.

Foto: Divulgação/Palmeiras

Provável escalação

A provável escalação do Palmeiras para o confronto com o Fluminense é a seguinte: Weverton; Marcos Rocha; Gustavo Gómez (ou Luan), Murilo e Vanderlan; Richard Ríos, Gabriel Menino e Luís Guilherme (ou Flaco López); Jhon Jhon, Artur e Endrick.

O Palmeiras chega ao confronto após uma sequência invicta no Campeonato Brasileiro. Com três empates e duas vitórias, o verdão soma nove pontos nos últimos quinze em disputa. Atualmente, o alviverde ocupa a terceira posição na tabela de classificação, com 31 pontos conquistados.