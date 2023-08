Fluminense vence o Palmeiras e volta ao G-4 do Brasileirão

Neste sábado (5), o Fluminense entrou em campo no templo do Maracanã para confrontar o Palmeiras, em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. O Flu conquistou a vitória sobre o Verdão pelo placar de 2 a 1, e com esse resultado, o Tricolor das Laranjeiras retorna ao G-4 da competição, ocupando agora a terceira posição na tabela.

O jogo começou com o Fluminense demonstrando superioridade, abrindo o placar cedo com um gol de pênalti marcado pelo colombiano Arias aos 14 minutos. A jogada foi construída com habilidade por Arias, que serviu John Kennedy na área. O atacante tricolor foi derrubado por Luan, e Arias cobrou o pênalti com maestria, deslocando o goleiro Weverton.

Apesar do início promissor do Fluminense, o Palmeiras reagiu ao longo da partida, pressionando e buscando o empate. O time carioca teve momentos de dificuldade na primeira etapa, com a equipe de Abel Ferreira exercendo pressão e obrigando o Fluminense a se defender.

Fluminense amplia no segundo tempo e leva gol no fim

No entanto, o Fluminense voltou com força no segundo tempo e ampliou sua vantagem, novamente aos 14 minutos. Arias roubou a bola no meio de campo e mais uma vez serviu John Kennedy, que, por sua vez, passou para Cano na ponta esquerda. O centroavante devolveu a bola para Arias, que tentou um toque sutil sobre Weverton. Embora o goleiro do Palmeiras tenha feito uma defesa impressionante, John Kennedy estava no lugar certo para empurrar a bola para as redes, ampliando a vantagem para 2 a 0.

O Palmeiras não desistiu e lutou até o fim para buscar o empate. Com a entrada de alguns titulares no decorrer do jogo, a equipe de Abel Ferreira aumentou a pressão sobre o Fluminense. No entanto, o goleiro Fábio, do Tricolor, teve uma atuação brilhante, realizando defesas cruciais, inclusive uma impressionante defesa contra uma cabeçada à queima-roupa de Flaco López.

No último minuto do jogo, o Palmeiras conseguiu descontar com um gol de cabeça de Gustavo Gómez após levantamento na área de Artur. Apesar dos esforços finais do alviverde, o Fluminense conseguiu segurar a vantagem e sair vitorioso.

O jogo também foi marcado por alguns momentos de tensão, incluindo uma expulsão de Lelê, do Fluminense, nos acréscimos. Além disso, o auxiliar de Abel Ferreira, João Martins, também foi expulso após protestos acalorados contra a arbitragem, no primeiro tempo.

Como fica?

Com essa vitória crucial, o Fluminense somou três pontos valiosos e subiu para a terceira posição na tabela do Brasileirão, retornando ao G-4 da competição. O Palmeiras, por sua vez, permaneceu com 31 pontos e caiu para a quarta colocação.

O Fluminense agora se prepara para encarar o Argentinos Juniors, na terça-feira, em confronto válido pelo jogo de volta da Libertadores - partida que promete ser mais um desafio emocionante para o Tricolor. Já o Palmeiras, volta a campo na quarta-feira, contra o Atlético-MG, em São Paulo, para defender a vantagem conquistada no jogo de ida da Copa Libertadores.