Em noite brilhante, John Kennedy analisa atuação em vitória do Flu sobre o Palmeiras: "Sensação inexplicável"

No embate deste sábado (05) pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrentou o Palmeiras no Maracanã. Com uma atuação contundente e eficaz, o Time de Guerreiros saiu vitorioso com um placar de 2 a 1, deixando a torcida em êxtase e reafirmando sua posição de destaque na competição.

O jovem e promissor John Kennedy foi o grande protagonista da noite. Com uma atuação que impressionou todos os que acompanharam a partida, Kennedy desempenhou um papel fundamental na vitória da equipe carioca. Antes mesmo do apito inicial, ele havia recebido palavras de incentivo e confiança por parte do técnico, o que claramente influenciou seu desempenho em campo.

"Ele (Fernando Diniz) conversou bastante comigo durante a semana, para eu ficar tranquilo que teria minha oportunidade. Hoje eu tive minha chance e joguei bem! Aproveitei! Fiz um gol, muito tempo que eu não fazia gol no Maracanã. Uma sensação inexplicável!", disse o jogador após a partida.

A atuação de Kennedy foi decisiva para a vitória do Fluminense. No primeiro tempo, o atacante foi derrubado na área, resultando em um pênalti que gerou o primeiro gol de sua equipe.

Kennedy marca na segunda etapa e dá a volta por cima no Fluminense

No segundo tempo, John Kennedy mais uma vez brilhou intensamente. Demonstrando agilidade, visão de jogo e um instinto aguçado, ele encontrou as redes adversárias e ampliou a vantagem para o Fluminense. Seu gol não apenas consolidou a vitória da equipe, mas também marcou um momento de redenção pessoal, já que fazia tempo que ele não balançava as redes do Maracanã.

Com esse triunfo, o Time de Guerreiros solidifica a terceira posição no Campeonato Brasileiro e reafirma seu compromisso em buscar o topo da tabela.

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira, contra o Argentinos Juniors, em busca da vaga nas quartas de finais da Libertadores. Na Argentina, o Flu buscou o empate no fim e agora joga por uma vitória simples para a qualificação. Já no Campeonato Brasileiro, o próximo desafio do tricolor carioca será dia 08, contra o Tricolor Gaúcho, na Arena do Grêmio.