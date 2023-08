Holanda avança para as quartas da Copa do Mundo em jogo difícil contra as Sul-africanas

Classificadíssima! A Seleção Holandesa de Futebol feminino venceu a equipe da África do Sul por 2 a 0, neste domingo (6), no Allianz Stadium, na Austrália. Com o resultado a equipe da Holanda se classificou para as quartas de final da competição. Os gols do jogo foram marcados por Jill Roord e Lineth Beerensteyn uma no primeiro tempo e outra no segundo respectivamente.

O jogo da classificação holandesa

O início da partida foi todo da equipe europeia que fez com que as adversárias se sentissem controladas durante os quase trinta minutos iniciais. O Gol de Jill Roord deu-se dessa maneira. Esmee Brugts chutou de fora da área no canto superior do gol adversário obrigando uma defesa de dificuldade extrema da boa goleira sul africana, Kaylin Swart. No escanteio seguinte, Roord marcou seu quarto gol nesta Copa do Mundo. Após Swart defender a primeira cabeçada no rebote, sobrou para a goleadora holandesa livre na cara do gol cabecear de leve para dentro, a bola estava na rede.

Os últimos quinze minutos do primeiro tempo foram todos das sul-africanas depois de as laranjinhas desistirem de atacar. Porém, as campeãs da Copa da África nada conseguiram fazer e ainda perderam duas jogadoras com contusões.

Na segunda etapa de jogo a Holanda controlou bem melhor o jogo. A Laranja já havia colocado o libertador 2 a 0 no placar. Lineth Berensteyn fez o gol, que poderia ser creditado para a goleira Swart, que desajeitadamente deixou um chute defensável escapar de suas mãos. Vale ressaltar, que Beerensteyn voltou à ação depois de sofrer uma lesão no tornozelo, no jogo de estreia com Portugal. O que trouxe paz e controle para as laranjas.

O ritmo da bola continuou baixo, mas não foi necessário gastar muita energia. Contanto que houvesse jogadoras suficientes atrás da bola para cortar o perigo dos contra-ataques pela raiz. A África do Sul também não conseguiu apresentar um plano B claro.

Sequência de ambas as equipes

​​​​​​​A seleção sul-africana fez uma Copa incrível para os seus padrões, pouco dinheiro e poucas jogadoras com qualidade acima da média, porém atuais campeãs da Copa Africana de Nações. Com a eiminação honrosa, as jogadoras da África irão se preparar para as eliminatórias das Olimpíadas de Paris 2024.

Já a poderosa Holanda seguirá na competição e irá enfrentar o forte time da Espanha da melhor do mundo, Alexandra Putellas. O jogo será na próxima quinta-feira (10), as 22H. Vale lembrar que as holandesas buscam seu primeiro titulo de mundial.