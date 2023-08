Ponte Preta bate Chapecoense por em casa pela Série B

Ponte Preta e Chapecoense se enfrentaram na tarde deste domingo (06). O duelo foi válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O palco da partida foi o Moisés Lucarelli, casa da Macaca, que venceu por 1 a 0. O único gol foi marcado pelo estreante Lucas Nathan.

As pouco mais de 4 mil pessoas presentes no Majestoso acompanharam a vitória da Ponte, que com os 3 pontos se afastou da zona de rebaixamento da segunda divisão nacional.

Primeiro tempo e pênalti desperdiçado

Os primeiros 15 minutos foram com mais ações ofensivas da Ponte Preta, porém, as chegadas à defesa da Chape não levaram perigo ao gol defendido por Airton. Aos 14, o time de Santa Cantarina conseguiu balançar as redes com Kayke, mas o bandeirinha anulou a jogada por posição irregular do atacante.

Após o primeiro terço dos 45 minutos inicias terem sido de predominância da Macaca, a Chapecoense começou a dominar a partida, apostando em jogadas pelas beiradas do campo, conseguindo chegar na área adversária com as bolas cruzadas.

Para o próximo compromisso, Pintado, técnico da Ponte, não poderá contar com Artur. O camisa 15 fez falta e foi amarelado, o lateral esquerdo estava pendurado e não poderá entrar em campo contra o Botafogo-SP, no próximo sábado.

Já no final do primeiro tempo a Ponte teve um pênalti a seu favor. Após revisão no VAR, o árbitro viu o toque de mão de Rafael Ribeiro dentro da área e marcou a penalidade máxima para a Macaca. André foi para a cobrança e desperdiçou, Airton acertou o canto e buscou a bola, o goleiro fez a defesa e garantiu o empate momentâneo.

Segundo tempo serviu de alívio para a Ponte Preta

A etapa final iniciou e aos poucos as chances foram aparecendo, primeiro pelo lado da Chape. Aos 17 minutos, a equipe catarinense teve um escanteio pelo lado direito de seu campo de ataque. A bola cruzada no segundo pau tinha endereço, mas foi afastada pela defesa da Ponte.

Foi no segundo tempo que tanto Pintado quanto Gilmar Dal Pozzo queimaram as cinco substituições as quais tinha direito. A entrada de Lucas Nathan, meia da Macaca, foi fundamental para a vitória conquistada pelos paulistas.

É fato que a Ponte voltou melhor para a etapa final quando comparado com a outra metade da partida. Porém, assim como no começo do jogo, as chegadas de ataque da Macaca não se transformavam em gol.

Durante boa parte dos últimos 45 minutos de partida, as equipes pouco criaram chances claras de gol. Porém, após a parada técnica, o duelo tomou outro rumo e aos 37 minutos o placar foi aberto.

Em bola alçada na área, a sobra ficou no pé de Lucas Nathan, o camisa 20 finalizou do jeito que deu e a bola morreu no fundo do gol, 1 a 0 para a Ponte Preta. Foi a estreia do jogador com a camisa da Macaca, e logo em sua primeira aparição, o meia balançou as redes e garantiu os 3 pontos para a equipe do interior de São Paulo.

Foto: Diogo Reis/Ponte Press

Além do triunfo, os comandados de Pintado colocaram fim ao jejum de 5 partidas consecutivas sem vitórias. Uma vitória no Moisés Lucarreli não acontecia desde o dia 02 de julho.

Classificação da "segundona" após vitória da Ponte

Os 3 pontos somados em casa pela Ponte serviram de alívio para que a Macaca se afastasse da zona da degola. Com a vitória, o time de Campinas esta a 5 do Z4.

Com 26 pontos, a Ponte Preta encerrou a 22 rodada na 13 posição. Por outro lado, a Chapecoense chegou a 21 pontos e continua na zona de rebaixamento.

Próximos compromissos

No próximo sábado (12), às 17h (horário de Brasília), a Ponte Preta viajará até Ribeirão Preto para enfrentar o Botafogo-SP. A Chapecoense recebe o Atlético-GO às 11h (horário de Brasília) no domingo (13). Ambas as partidas serão válidas pelo Campeonato Brasileiro da Série B.