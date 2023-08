São Paulo recebe Atlético-MG em busca do fim de sequência sem vitórias

Segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a jogar em seus domínios na tarde deste domingo (6), às 16h, para encarar o Atlético-MG, em jogo válido pela 18ª rodada da competição.

Oitavo colocado com 26 pontos, o Tricolor Paulista quer voltar a vencer para se reaproximar da briga pelo G-4 e dar um ponto final no jejum de quatro partidas sem triunfo. Para isso, a equipe comandada por Dorival Junior pode contar com a reestreia de Lucas, recém contratado.

O Galo, por sua vez, estacionou no 13º lugar com 21 pontos. A equipe não vence há dois meses, uma sequência de 10 jogos, com quatro derrotas e cinco empates. Pelo Brasileirão, o Alvinegro acumula oito jogos sem vitória e apenas quatro pontos conquistados.

No meio de semana, os dois clubes jogaram por competições internacionais. O São Paulo foi derrotado fora de casa pelo San Lorenzo por 1 a 0, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. O Atlético entrou em campo pela Libertadores e, mesmo jogando em casa e com o apoio de mais de 50 mil torcedores, foi superado pelo Palmeiras também pelo placar de 1 a 0.

Nos últimos três duelos entre o Tricolor e o Alvinegro, o empate prevaleceu. No confronto mais recente, pela 35ª rodada do campeonato nacional de 2022, Vargas e Calleri, com dois gols cada, foram os destaques da partida.

No histórico geral, o equilíbrio é presente, mas com uma leve vantagem para o Galo. Em 85 jogos oficiais, o clube mineiro venceu 30 vezes, o São Paulo venceu 28, e houve 27 empates.

Tricolor terá mudanças na escalação

Além da possível reestreia de Lucas Moura, o técnico Dorival Júnior conta com retornos importantes entre os relacionados para a partida de logo mais. Suspensos na última rodada, Luciano e Calleri voltam ao time e devem formar a dupla de ataque.

O uruguaio Gabriel Neves, que estava fora por lesão, voltou a treinar e pode ser outra novidade entre os jogadores que estarão à disposição do treinador para encarar o Galo. Por outro lado, o clube não deve contar com o zagueiro Arboleda e o meia Alisson, que serão poupados devido a série de jogos. Com isso, Diego Costa e Talles Costa devem ganhar uma oportunidade entre os 11 iniciais.

Provável escalação: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Talles Costa, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri.

Galo pode entrar com time misto

De olho na partida de volta diante do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari deve poupar parte do time titular no Morumbi. A única certeza até aqui é a entrada do goleiro Matheus Mendes no lugar de Everson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No meio, a equipe não poderá contar com Zaracho, que teve uma lesão na coxa confirmada, afastando o argentino por tempo indeterminado. Com isso, Igor Gomes e Hyoran disputam a vaga. Entre as novidades, está o atacante Eduardo Vargas, que está recuperado de lesão e pode figurar no banco de reservas. Em campo, o clube pode ter até cinco alterações em relação aos últimos jogos.

Na lateral direita, Mariano deve começar entre os titulares. Na zaga, o uruguaio Maurício Lemos pode entrar no lugar de Jemerson, e na lateral esquerda, Rubens pode ganhar uma oportunidade. No meio de campo, Battaglia e Otávio devem ser mantidos, e no ataque, o trio Pavón, Paulinho e Hulk seguem entre os 11 iniciais.

Provável escalação: Matheus Mendes; Mariano, Igor Rabello, Maurício Lemos (Jemerson) e Rubens (Arana); Battaglia, Otávio e Igor Gomes (Hyoran); Pavón, Paulinho e Hulk.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA);

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE);

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-FIFA).