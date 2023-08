São Paulo apresenta James Rodríguez e Lucas Moura no Morumbi

O São Paulo apresentou, na tarde deste domingo (06), as novas contratações do clube. Sob o calor da torcida são-paulina, James Rodríguez e Lucas Moura subiram ao gramado do Morumbi e foram ovacionados pelo torcedor, que já lotava a casa do Tricolor.

Os novos reforços do clube foram anunciados por Fábio Brazza, renomado rapper brasileiro e torcedor do clube. Com rimas que remetiam a gloriosa carreira dos atletas e os conectavam com a história do clube, o colombiano e o Made In Cotia subiram ao gramado do Morumbi muito aplaudidos pelo torcedor.

Na sequência, James e Lucas caminharam até o escudo do Tricolor, onde apresentaram o novo uniforme do clube para a sequência da temporada. Esta deve ser a última camisa da Adidas o com o São Paulo.

🤳 Selfie de manto novo com a #TorcidaQueConduz!



Em breve mais informações sobre a camisa comemorativa de 2023!#JamesTricolor#RespondeAoCoração#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/msU7k4feNE — São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 6, 2023

Destaque na Copa do Mundo de 2014, James acumula passagens vitoriosas por Real Madrid e Bayern de Munique até chegar ao São Paulo. O meia deve fazer sua estréia diante do Flamengo, no Maracanã, no próximo domingo (13). Lucas volta ao Morumbi após 11 anos. O atacante deixou o clube rumo a Paris após conquistar o título inédito da Copa Sudamericana. O jogador faz sua estréia pelo Tricolor nesta tarde, diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão.