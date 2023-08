São Paulo perde em casa e chega ao quinto jogo consecutivo sem vitórias

O São Paulo recebeu, neste domingo (06), a equipe do Atlético-MG, no Estádio do Morumbi, pela 18ª rodada do Brasileirão 2023. Em duelo que marcou a reestreia de Lucas Moura com a camisa do Tricolor, os donos da casa saíram derrotados pelo placar de 2 a 0.

Após a partida, o técnico Dorival Júnior analisou o duelo. Está foi a quinta partida consecutiva em que o clube do Morumbi não obteve vitórias.

"A preocupação existe, mas não pode se tornar uma obsessão. Não temos feitos jogos ruins, mas temos pecado nas finalizações. Temos tido posse de bola, variações, tentado criar, mas encontrando dificuldade nas finalizações. Tem acontecido, assim como na ultima partida aqui no Morumbi, não transformado as possibilidades em gol".

"Temos que nos preocupar se fosse coletivamente, mas o São Paulo coletivamente mantém a estrutura, o comportamento e não perde sua organização. É natural quando o resultado não acontece gerar uma preocupação, mas não tenho duvidas que estamos próximos de transformarmos tudo isso em resultado como vinha acontecendo, quando tínhamos segurança e equilíbrio. Não é porque os resultados não apareceram que isso tudo vai por agua abaixo, vamos manter os pés no chão e voltaremos a normalidade", comentou.

Dorival também comentou sobre a atuação de Lucas Moura, que retornou ao Morumbi após passar 10 anos no futebol europeu. Com passagnes por PSG e Tottenham, o camisa 7 do São Paulo foi ovacionado pela torcida são-paulina.

"Pode jogar em qualquer função de ataque, conversei bastante com ele. Pode atuar aberto, mais no ataque, o que precisamos é dar condições de jogo o mais rápido possível. Vamos usá-lo ao máximo, a previsão era de 30 minutos, mas todos os testes que fizemos foi positivo. Ele terá uma semana de preparação para o próximo jogo e depois contra o Corinthians no Morumbi".

Após a derrota, Lucas Moura também comentou sobre o momento do Tricolor. O craque foi direto ao comentar sobre a mentalidade do grupo neste momento de decisões.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (10), diante do San Lorenzo (Argentina), pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No duelo de ida, o Tricolor foi derrotado por 1 a 0 e precisará de uma vitória para seguir sonhando com o título.

Em sequência, a equipe volta a campo pelo Brasileirão, quando fechará o primeiro turno do torneio diante do Flamengo, no Maracanã. A partida deve marcar a estreia do meia James Rodríguez pelo clube paulista.