Com gol de Vegetti, Vasco ganha sua primeira partida em casa no Brasileirão

Vasco e Grêmio se enfrentaram neste domingo (06), em São Januário, pela décima oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acabou 1 a 0 para os mandante e ficou marcada pelo reencontro do time carioca com as vitórias. A equipe não ganhava desde o dia 06 de junho. Agora os vascaínos torcem por um tropeço do América-MG para não voltarem a lanterna do campeonato.

Primeiro Tempo

O primeiro tempo em São Januário foi muito estudado por ambas as equipes e com poucas oportunidades de gol. A primeira grande oportunidade de gol do jogo saiu com Suárez aos 11, o atacante uruguaio recebeu de Bitello e chutou de primeira no canto. Léo Jardim fez a defesa. Após o lance, aos 17, Ferreira fez boa jogada, driblou dois marcadores, mas não conseguiu concluir para o gol. Ferreira ainda teve mais uma boa chance, mas bateu mal na bola. Os mandantes chegaram com perigo apenas aos 41, Grando saiu mal do gol, Zé Gabriel tentou, mas a bola desviou em Carballo e tirou tinta da trave.

Segundo Tempo

Na volta do intervalo o Vasco voltou melhor. Logo aos 2 minutos, Gabriel Pec recebeu cara a cara com o goleiro, mas João Pedro fez o corte na hora que o atacante ia finalizar. O time do sul chegou a melhorar, porém foi logo dominado pelo time vascaíno. O goleiro gremista brilhou duas vezes, após a cabeçada de Vegetti e também em um quase gol contra de Uvini. Aos 33, Piton quase marcou de falta. Um minuto depois, Pec invadiu a área, cruzou entre dois zagueiros e Vegetti, o estreante da noite, completou para o gol de cabeça. O Tricolor gaúcho ainda tentou nos instantes finais, porém sem eficiência.

Como fica?

Com a vitória o Vasco consegue sair da lanterna, pelo menos provisoriamente. A equipe chega a 12 pontos e sobe para décimo nono. Já o Grêmio fica com 30 pontos e na sexta posição, porém com um jogo a menos.

Agenda

O Cruzmaltino só volta a campo na próxima segunda feira (14), fora de casa contra o Bragantino, às 21h. O Grêmio enfrenta o Fluminense em Porto Alegre no próximo domingo (13), às 16h.