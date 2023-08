Auxiliar de Pepa elogia partida do Cruzeiro e já pensa no próximo confronto: “Fizemos um grande jogo, mas já vamos preparar para enfrentar o Palmeiras”

O Cruzeiro ficou no empate com o Botafogo neste domingo (6), o jogo foi válido pela 18° rodada do Brasileirão. Com o resultado, a Raposa chegou aos 24 pontos em dezoito jogos, caindo para a décima primeira colocação.

O substituto de Pepa no duelo com o Botafogo, o auxiliar técnico Samuel Correia elogiou a partida do Cabuloso: "Trabalhamos e fazemos tudo para ter uma simbiose entre equipe e torcida. Nem sempre conseguimos transpor todo o trabalho, mas, hoje, fizemos um jogo muito bom. Jogamos contra um time que faz um campeonato extraordinário. Com bola, criamos situações para finalizar no segundo tempo com chances iminentes. Perri fez defesas absurdas. Nosso jogo foi soberbo".

Logo em seguida o auxiliar ressaltou a atuação do jogador Lucas Silva e o desempenho coletivo da equipe: "O Lucas fez um grande jogo. Mas, se me permite, quero ficar com a imagem do grupo, do coletivo. Todos eles tiveram um desempenho muito forte, o Lucas e todos eles. Depois, as individualidades se sobressaem e nos ajudam a fazer jogos deste calibre".

Agenda

O Cruzeiro volta a campo na segunda-feira (14), para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, pela décima-nona rodada do Brasileirão.