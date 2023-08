Peter Gerhardsson mostra satisfação após Suécia eliminar Estados Unidos

Em manhã de domingo (6) sem muita inspiração, a Seleção da Suécia empatou sem gols com a Seleção Americana no tempo regulamentar, com isso, a decisão do vencedor saiu nas penalidades, onde as Suecas levaram a melhor por 5 a 4, e avançaram na competição. Após a partida, o técnico Peter Gerhardsson mostrou sua satisfação diante do grande feito da sua equipe ao eliminar as favoritas.

"Tivemos um desempenho sólido na defesa, e isso é importante. Estou muito satisfeito e gratos por termos conseguido essa classificação", comentou.

O técnico também fez questão de elogiar as adversárias e expressar o quanto as americanas evoluíram na disputa.

"Os Estados Unidos foram melhores do que nos jogos anteriores da Copa do Mundo. Vimos um time que não tínhamos visto antes no campeonato", exaltou Peter Gerhardsson.