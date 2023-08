França atropela Marrocos e se classifica para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina

A França encarou a seleção de Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina e não tomou conhecimento das adversárias. Uma sonora goleada por 4 a 0, com direito a dois gols de Le Sommer, ajudaram as francesas a se classificarem para enfrentar a Austrália.

A seleção marroquina até tentou igualar as ações e se defender das investidas francesas, mas o placar se manteve inalterado somente nos primeiros 13 minutos de partida. Daí pra frente foi puro domínio azul, branco e vermelho.

França marca três gols em 20 minutos ainda no primeiro tempo

Apesar do 0 a 0 até os 13 minutos, a França já havia chegado ao gol do Marrocos três vezes: Bacha e Dali mandaram pra fora e Diani parou na goleira Er-Rmichi.

Aos 14, Diani encontrou as redes. Karchaoui recebeu em velocidade no ataque e cruzou para a camisa 11 cabecear pro gol. Após isso, a pressão só aumentou e as marroquinas sucumbiram.

Aos 19, o segundo gol: Diani recebeu na entrada da área e rolou para Dali. A meia recebeu, olhou pra cima e marcou um golaço: 2 a 0. Não demorou muito até que viesse o terceiro. Aos 23, Le Sommer aproveitou a sobra de El Chad após pressão de Diani e mandou para o gol para fechar o placar do primeiro tempo: 3 a 0.

Visivelmente abatidas, as marroquinas não conseguiram produzir sequer uma finalização durante toda a primeira etapa e o primeiro chute só aconteceu mesmo no segundo tempo.

Le Sommer aparece de novo, fecha a conta e classifica a França

Foto: FIFA

A seleção marroquina voltou para o segundo tempo disposta a marcar pelo menos um gol de honra e bem que tentou. Logo no primeiro minuto, Lahmari chegou com perigo, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos 3, Jraidi recebeu, limpou a marcação, mas a bola escapou na hora de finalizar.

As francesas é que conseguiram marcar para fechar a conta. Aos 24, Karchaoui roubou a bola no meio e lançou para Becho. No um contra um, ela passou e cruzou para Le Somer, que cabeceou para as redes: 4 a 0 e classificação garantida.

Quartas de final definidas

Marrocos agora se despede da Copa do Mundo feminina após uma campanha histórica. A França, por sua vez, vai encarar a Austrália nas quartas de final. A bola rola no próximo sábado (12), às 04h.