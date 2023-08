Fernandinho destaca alegria pela conquista do Gauchão Sub-17

No último sábado, 29 de julho, foi disputada a grande final do Campeonato Gaúcho sub-17 entre Grêmio e Internacional. O tricolor levou a melhor por 4 a 2 no placar agregado das duas partidas, após um empate em 1 a 1 no primeiro jogo disputado na Morada dos Quero-Queros, e um 3 a 1 no CT Hélio Dourado.

Fernandinho foi peça-chave do tricolor imortal ao longo do torneio, trazendo sustentação defensiva e força de apoio pelo lado direito do campo, com suas grandes atuações a equipe passou a ser uma das melhores defesas da competição com 10 gols sofridos.

Ao ser questionado sobre qual é o sentimento de conquistar esse título com a camisa gremista, o atleta tratou de destacar ser a realização de um sonho de infância em ser campeão com essa camisa.

"É um momento indescritível. Desde pequeno, tinha o sonho de vestir a camisa do Grêmio e, agora, conquistar esse título pelo time é a materialização de anos dedicados. E vencer nosso grande rival Internacional torna esse título ainda mais especial”, contou o ala.

O jovem lateral não poupou elogios à comissão técnica, aos companheiros de equipe e, claro, à torcida gremista que esteve presente em peso para apoiar o elenco na decisão.

"Somos um time unido e determinado, todos trabalhamos muito para alcançar esse objetivo. Agradeço a todos os meus companheiros de time, que são verdadeiros guerreiros, e também a nossa comissão técnica que a cada treinamento nos prepararam para esse momento. Mas não posso deixar de agradecer a torcida que em momento algum deixou de apoiar a equipe, nos motivando sempre a fazer o melhor dentro de campo", disse Fernandinho.

Com a taça erguida e o sentimento de dever cumprido, Fernandinho e a equipe voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro sub-17, onde buscam atingir sempre os melhores resultados para tornar possível vestir a camisa da equipe principal do Grêmio.