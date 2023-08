Palmeiras segue preparação para duelo na Libertadores

O Palmeiras realizou mais uma atividade na manhã desta segunda-feira (07), na Academia de Futebol, visando o duelo contra o Atlético-MG, pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores, às 21h30 desta quarta-feira (09).

Segundo boletim divulgado pelo clube, o técnico Abel Ferreira comandou atividades técnicas em campo reduzido de marcação e passes com toques limitados na bola. Na sequência, os jogadores dos setores ofensivo e defensivo foram divididos para atividades técnicas e táticas distintas e específicas de cada função. A equipe terá muitas mudanças em relação ao time que entrou em campo diante do Fluminense, neste final de semana, pelo Brasileirão.

Os únicos titulares que começaram em campo contra os cariocas foram Weverton e Gustavo Gómez. Artur, Rony, Mayke, Murilo e Gabriel Menino ficaram no banco de reservas, enaquanto Piquerez, Zé Rafael, Dudu e Veiga nem viajaram com a delegação para o Rio de Janeiro.

Bi-campeão da Libertadores com o clube, o camisa 23 projetou uma grande festa da torcida para a decisão de quarta-feira.

“O ideal é não pensar na vantagem, é fazermos o nosso jogo sólido e consistente durante os 90 minutos. O maior compromisso é conosco mesmo, é fazer o nosso melhor e sair de campo com a sensação de que fizemos tudo o que podíamos fazer para conseguir a vitória. Foi uma vitória importante lá. O Atlético-MG é uma equipe muito intensa, que compete muito. Foi um jogo difícil, fizemos um bom resultado e temos uma vantagem mínima de um gol. A gente tem de entrar em campo agora dando o nosso melhor, como a gente sempre fez. A atmosfera vai estar a nosso favor e, no final do jogo, quem sabe, a gente possa usar essa vantagem e possa se classificar”, disse o artilheiro do time na temporada, com 13 gols marcados.

A partida decisiva deste confronto acontecerá nesta quarta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30. Quem se classificar entre Palmeiras e Atlético-MG enfrenta o vencedor do confronto entre Deportivo Pereira, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final da competição.