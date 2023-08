Santos aceita proposta do Chelsea pelo jovem atacante Deivid Washington

O Santos aceitou a oferta do Chelsea pela jovem promessa do clube, Deivid Washington,, de apenas 18 anos. A negociação, que gira em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 80,4 milhões), pode alcançar até 20 milhões de euros, considerando bônus por metas futuras atingidas.

O acordo estabelece um bônus adicional de 5 milhões de euros caso o Chelsea se classifique para a UEFA Champions League nas próximas temporadas. Enquanto o Santos tentou antecipar esse bônus, a solicitação foi rejeitada. O Monaco, da França, tem prioridade na compra de Deivid, então, o Santos só poderá anunciar a venda assim que um documento oficial do clube francês se retirando da negociação for recebido.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Devido a proposta do Chelsea, Deivid não foi utilizado pelo, hoje, ex-técnico do clube, Paulo Turra, no última sábado (5) no empate por 1 a 1 com o Athletico. O centroavante é uma das principais promessas formadas nas categorias de base do Santos nos últimos anos, inclusive, clubes como Atlético de Madrid, Real Madrid e Borussia Dortmund já especularam o jovem.

Deivid Washington teve sua estreia na equipe principal nesta temporada, somando 16 jogos e dois gols marcados. Essa venda segue os passos de Ângelo, que também foi transferido para o Chelsea. Outro nome que chama a atenção dos europeus é o atacante Marcos Leonardo, artilheiro brasileiro no Mundial sub-20, poderá ser uma possível próxima venda do clube santista.