Em Caxias do Sul, Vila Nova bate Juventude e volta ao G-4

Nesta segunda feira (7), Juventude e Vila Nova se enfrentaram no estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela 22ª rodada da Série B. O Tigrão levou a melhor na partida, com gols de Igor Henrique e um gol contra do zagueiro Danilo Boza, os visitantes fizeram 2 a 0 e garantiram a vitória.

A partida que era para começar as 18h da tarde contou com um atraso. As fortes neblinas que dominavam o estádio fazendo com que o jogo tivesse que ser adiado para às 18h30.

Vila na frente

No primeiro tempo o Juventude foi amplamente dominante e por muito pouco não abriu o placar. O time da casa chegou a ter oito finalizações a zero do adversário. Aos 3 minutos, Tite achou Fábio Gomes na área que finalizou, mas a bola passou muito perto da trave. Aos 10 os mandantes perderam outra boa chance após bom passe de Alan Ruschel. A cada minuto que passava a pressão aumentava da equipe da casa. Após a cobrança de falta de Nenê, a bola desvia em Danilo boza, e Zé Marcos finaliza, mas Dênis Júnior fez uma belíssima defesa evitando o gol. O goleiro do Vila iria voltar a trabalhar em uma ótima finalização Jean Irmer. A possível chance dos visitantes poderia ser aos 42 minutos, porém Rodrigo Gelado errou o dominou e perdeu a posse.

Festa colorada

O Vila Nova voltou com uma postura diferente para o segundo tempo. Logo aos 6 minutos, após uma cobrança de falta, Rafael Donato desviou e Igor Henrique mandou de cabeça para fazer o primeiro gol da partida. Depois de uma longa checagem do VAR, o árbitro confirmou o gol. Dez minutos depois foi a vez de Danilo Boza desviar de cabeça, porém contra o próprio gol. Com o 2 a 0 no placar o time goiano administrou a partida e ainda quase conseguiu ampliar. Aos 32, o volante Igor Henrique não conseguiu concluir em gol o cruzamento de Lourenço. Mesmo subindo a marcação no final, o Juventude não conseguiu fazer mais nada na partida.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória o Vila Nova foi a 38 pontos e vai para a quarta colocação do campeonato. O time voltou ao G-4 da competição. A equipe goiana volta a campo no próximo sábado em casa contra o Avaí, às 18h. Já o Juventude perdeu a chance de conseguir entrar e fica em sétimo colocado com 36 pontos. Agora equipe do sul do país volta a campo no próximo domingo, às 18h, contra o Guarani em Campinas.